五六日週末超商咖啡優惠，7-11門市歡慶統一旗下康是美、星巴克600店開幕，推出特大杯美式3杯100元、特大杯拿鐵2杯100元，搭配自帶杯折扣5元，美式最低28元開喝；全家寄杯咖啡520元組合下殺近6折，可選拿鐵11杯或美式13杯，優惠只剩最後一天。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月22日至5月26日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
📍APP｜5月18日至5月25日
◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
📍門市｜5月13日至5月26日
◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
🟡全家便利商店
📍APP｜5月20日起至5月22日
◾經典黑炫系列12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯經典美式13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯經典拿鐵11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾茶葉蛋55顆520元，7.3折（原價13元、特價9元）
📍門市｜5月22日起至5月26日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍門市、APP｜5月22日起至5月26日
◾杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾蜜桃山茶花 金萱奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾可口可樂買1送1，5折（原價29元、特價15元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜5月22日至5月26日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
📍APP｜5月20日起至5月22日
◾經典黑炫系列12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯經典美式13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯經典拿鐵11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾茶葉蛋55顆520元，7.3折（原價13元、特價9元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾蜜桃山茶花 金萱奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾可口可樂買1送1，5折（原價29元、特價15元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）