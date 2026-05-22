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馬以南高齡80歲仍扛重任 律師坦言「有點意外」

馬英九文教基金會近日爆發財政紀律爭議，基金會董事會更組成3人調查小組，進一步追查前執行長蕭旭岑與王光慈相關問題。而馬家人昨（21日）晚突發聲明，希望馬英九能逐步退休、安享晚年，也讓外界對其健康狀況議論四起。對此，律師「法老王」王至德直言，「主要執行者」竟交由馬英九的大姊馬以南處理，而非配偶周美青，這讓他感到相當意外。王至德分析周美青的發言，看來馬英九的精神狀況的確是不太好，沒意外的話，應該是有失智的狀況，也算證實了之前新聞的報導的猜測。聲明中還特別提到，將由馬以南擔任「主要執行者」，他認為，馬家很可能正在準備，甚至已經聲請監護宣告或輔助宣告。王至德進一步解釋，依照一般實務，若家屬替長者聲請監護或輔助宣告，通常會優先考量由配偶擔任監護人或輔助人；若配偶年事已高，則多半會由子女接手，原因在於子女通常年紀較輕、較有能力協助處理後續法律與生活事務。「只是有點意外的是，聲明說主要執行者是馬以南，而不是周美青。」王至德提到，馬以南比馬英九還大5歲，今年已80歲，還請她老人家出來主持這件事，確實是讓人有點意外。不過，他也補充說明，年齡不等於能力，自己也曾見過不少90多歲仍耳聰目明、思緒清晰的長者，因此即使高齡，仍可能有能力擔任監護人、輔助人或相關執行角色。