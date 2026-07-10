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颱風天「3碗極品泡麵」沒人買？藏架上一堆人錯過了

這3款泡麵正是「金車漢寶極濃豚骨風味麵」、「維力素食炸醬麵」和「新竹素食調合米粉」。

▲蔡阿嘎過去在颱風天來前到直擊全聯，發現「金車漢寶極濃豚骨風味麵」、「維力素食炸醬麵」和「新竹素食調合米粉」碗泡麵在搶購潮中依舊貨量滿滿。（圖／蔡阿嘎YouTube）

全聯颱風天「3款泡麵滯銷」？蔡阿嘎吃一口愛上：挖到寶

▲蔡阿嘎將這3碗滯銷泡麵帶回家享用，沒想到口感都出乎意料地好，讓他笑說整部影片變成「颱風天必吃泡麵Top3」。（圖／蔡阿嘎YouTube）

颱風天「3款泡麵」實力頂尖別錯過！台灣人真實評價曝光

▲金車漢寶杯麵過去一段時間銷聲匿跡，近幾年復刻回歸市場，在2024年就推出新品「極濃豚骨風味麵」，以日本豚骨拉麵為靈感，加入大蒜增添香氣。（圖／金車漢寶杯麵臉書kingcar.tw）

▲如今有不少鄉民認為，素食版維力炸醬麵比一般版本還要更好吃。（圖／記者潘毅攝）

▲「新竹素食調合米粉」由新竹在地南興米粉所製造，製造廠已經擁有百年的歷史，產品採用在來米製造，且米粉相較於一般麵體口感更加清爽。（圖／南興米粉官網nsfood.com.tw）

受到巴威颱風影響，北北基桃等縣市今（10）日停班停課，不少民眾趁著昨晚湧入超市、賣場大肆採購，其中泡麵也是熱門防颱物資。但過去事實上這三款泡麵在老饕間評價極高，被認證是「不可錯過的台灣泡麵」。2024年山陀兒颱風侵台前，百萬YouTuber蔡阿嘎曾拍攝一則以「颱風天最滯銷的泡麵Top3！都沒人要買，是有多難吃？」為標題的短片，影片中蔡阿嘎前往離家近的全聯，發現有3款泡麵還留在架上，貨量滿滿地幾乎沒人買，值得一提的是，蔡阿嘎將這3碗滯銷泡麵帶回家享用，沒想到口感都出乎意料地美味！首先是金車漢寶極濃豚骨風味麵，蔡阿嘎吃一口便露出驚訝表情，大讚「還不錯耶！挖到寶」。再來則是維力素食炸醬麵，也讓蔡阿嘎給予「一樣啊！好吃啊」高度評價，就連一旁的「米寶媽」洪嘉璘也表示「就維力炸醬麵啊！」；最後則是新竹素食調合米粉，蔡阿嘎先是喝了一口湯，讚賞湯十分香，整碗吃起來像現煮一樣，笑說整部影片變成「颱風天必吃泡麵Top3」。「金車漢寶極濃豚骨風味麵」、「維力素食炸醬麵」和「新竹素食調合米粉」三碗泡麵其實都來頭不小！金車漢寶杯麵過去一段時間銷聲匿跡，近幾年復刻回歸市場，經典老牌「維力素食炸醬麵」更是台灣暢銷泡麵，，「素食維力炸醬麵本來味道就不錯，而且還比葷的多了乾燥蔬菜」、「維力素食炸醬跟葷的一樣好吃！我都把湯包的蔬菜包一起泡熱水」。「新竹素食調合米粉」則是許多老饕心目中的低調神品，，口感上讓眾多老饕盛讚「素食米粉超好吃，吃重口味可以加一點沙茶醬跟辣豆瓣醬」。