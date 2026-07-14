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克里夫蘭騎士： 42%





金州勇士： 30%





金州勇士目前被廣泛視為在自由市場簽下詹姆斯（LeBron James）的熱門球隊之一，目前唯一的最大阻礙僅剩克里夫蘭騎士。根據預測市場平台Polymarket的數據顯示，自從這位41歲的前鋒在週末與格林（Draymond Green）會面後，勇士簽下詹姆斯的賠率便直線飆升，來到了30%，顯然比近期媒體傳聞要高。目前 Polymarket 上的最新預測數據如下：格林在周日的個人 Podcast 節目中，將他對 LeBron 的自由市場遊說形容為「瘋狂的」。他自信地表示，自己的說詞絕對會讓詹姆斯「動動腦筋」，並認真考慮加盟灣區大軍。格林在節目中透露：「如果我都沒有主動開口說『兄弟，我們得聊聊，這到底是什麼情況』，那我一定是瘋了。我當然有去招募他。」他進一步表示：「我的遊說內容當然很瘋狂。雖然我覺得自己滿擅長這件事的，但這並不代表事情一定會發生。不過，憑藉我分享的那些內容，我相信絕對會讓他好好思考一番。我不認為他已經做出了最終決定，但假設他心中已經有了定案，我的話絕對會讓他重新考慮。」為了吸引詹姆斯加盟，勇士日前已聘請前洛杉磯湖人總教練沃格爾（Frank Vogel）擔任首席助理教練。沃格爾曾在2020年的泡泡園區賽季中，與詹姆斯共同奪下總冠軍。ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在周日指出，勇士在詹姆斯的潛在新東家競爭中，已經超越了邁阿密熱火與費城76人，目前僅剩騎士被視為最大的威脅。查拉尼亞表示：「格林和詹姆斯是非常親密的朋友，我確信格林正盡一切努力招募他來到勇士。據我所知，格林(Draymond Green)也完全致力於重返金州。」先前已拒絕執行2026-27賽季球員選項的格林，預計將在詹姆斯的自由市場爭奪戰正式落幕後，與勇士球團簽下一份新合約。