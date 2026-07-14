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韓國人氣女團TWICE台灣籍成員周子瑜今（14）日遭韓國媒體《News1》爆料，不跟經紀公司JYP娛樂續簽個人經紀約，將單飛活動，但團體合約會繼續維持。消息曝光後瞬間引爆討論，對此，JYP娛樂稍早火速回應，表示目前仍在合約討論期間：「尚未有任何確定的結論。」子瑜2015年就以TWICE成員的身分出道，與JYP合作已11年，去年更推出SOLO迷你專輯「abouTZU」，越來越能獨當一面，單飛風聲不斷傳出。加上子瑜爸媽被發現成立公司「瑜海娛樂」，登記各種營業項目，涵蓋演藝活動、音樂展演空間、聲音錄製及音樂發行等，種種跡象都像是在為子瑜的解約鋪路，韓媒《News1》今日率先報導了子瑜決定單飛，不跟JYP娛樂續約的消息，稱子瑜已與JYP娛樂達成共識，雖然不續個人約，但她仍會繼續以TWICE成員身分活動，不會退出團體。隨後另一家韓媒《Star Today》（스타투데이）則報導JYP娛樂的回應說法，記者稱一名內部長官透露：「目前TWICE正處於續約討論期間，待事情確定後將會正式對外公布」。打臉《News1》所謂已達成共識的說法，但也不排除是拖延時間，等待正式聲明擬定的戰術。