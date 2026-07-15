韓國記憶晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）已在美國掛牌上市，但受槓桿ETF放大跌幅影響，短短幾天便讓投資人有如乘坐雲霄飛車，但其美國預託證券（ADR）週二收盤升27.3%、報193.92美元，不只收復前一交易日重挫9.3%的失土，更使其較首爾股價溢價51%，約為台積電（TSMC）海外溢價的2倍。
綜合外媒報導，儘管近期全球晶片股市場波動劇烈，14日SK海力士的ADR依然飆升，凸顯美國投資人對這家AI記憶體晶片巨頭的追捧程度，也為上市初期的劇烈波動再添話題。
據悉，SK海力士ADR股價急升，部分是受短期看漲期權交易活躍推動（週二開始在美國期權交易所買賣），此外，其市場定位也被認為偏向AI基建支出增長的核心結構性受益者，而非只受惠於短期上漲。
SK海力士正在測試華爾街ETF熱潮的極限
有美國財經媒體分析認為，市場關注的不只是這檔股票，而是它是否會將單一個股ETF熱潮推向新高，已有多家業者申請推出，以SK海力士為標的之槓桿ETF，ETF的定位似乎正在逐漸改變，原本主打低成本、分散投資的ETF，如今越來越多產品聚焦單一股票，甚至搭配槓桿與反向策略，逐漸從長期投資工具轉向短線交易工具。
不過，專家也提醒，單一個股ETF本身已具高度波動性，再加入槓桿或反向設計，將進一步放大市場風險，考驗投資人承受能力，何況SK海力士本身就是高波動標的，記憶體產業具有景氣循環特性，建議長線投資仍以股票或一般ETF較佳，若看好SK海力士長期發展，直接持有股票或布局一般半導體ETF，或許會比槓桿ETF更適合作為長期投資配置。
分析也提到，SK海力士或將揭示AI交易是否被過度包裝，它的發展具有兩面性，一是讓1家關鍵的AI記憶體供應商更容易被美國投資人接觸到，二是ETF市場對AI的需求成長如此迅速，以至於SK海力士正成為下一階段AI投資的壓力測試案例。當然，這不代表這支股票不值得買入，但務必區分清楚直接投資和槓桿ETF投資的差別，勿被市場包裝迷惑。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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據悉，SK海力士ADR股價急升，部分是受短期看漲期權交易活躍推動（週二開始在美國期權交易所買賣），此外，其市場定位也被認為偏向AI基建支出增長的核心結構性受益者，而非只受惠於短期上漲。
SK海力士正在測試華爾街ETF熱潮的極限
有美國財經媒體分析認為，市場關注的不只是這檔股票，而是它是否會將單一個股ETF熱潮推向新高，已有多家業者申請推出，以SK海力士為標的之槓桿ETF，ETF的定位似乎正在逐漸改變，原本主打低成本、分散投資的ETF，如今越來越多產品聚焦單一股票，甚至搭配槓桿與反向策略，逐漸從長期投資工具轉向短線交易工具。
不過，專家也提醒，單一個股ETF本身已具高度波動性，再加入槓桿或反向設計，將進一步放大市場風險，考驗投資人承受能力，何況SK海力士本身就是高波動標的，記憶體產業具有景氣循環特性，建議長線投資仍以股票或一般ETF較佳，若看好SK海力士長期發展，直接持有股票或布局一般半導體ETF，或許會比槓桿ETF更適合作為長期投資配置。
分析也提到，SK海力士或將揭示AI交易是否被過度包裝，它的發展具有兩面性，一是讓1家關鍵的AI記憶體供應商更容易被美國投資人接觸到，二是ETF市場對AI的需求成長如此迅速，以至於SK海力士正成為下一階段AI投資的壓力測試案例。當然，這不代表這支股票不值得買入，但務必區分清楚直接投資和槓桿ETF投資的差別，勿被市場包裝迷惑。
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