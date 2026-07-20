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▲黑粉希望蔡阿嘎與二伯出面說清楚，發起連署號召抵制HAHABABY。（圖／翻攝自連署網站）

百萬網紅蔡阿嘎的老婆二伯創立的服飾品牌HAHABABY爆發抄襲爭議，撞款日韓品牌的商品多達41項，因此被炎上。目前二伯與蔡阿嘎都未對外正式發言，討厭HAHABABY的網友則自發成立連署抵制網站，並提出「公開原稿、說清產地、保障退款」的3大訴求。目前網站成立約16小時，已湧入1994人參與。HAHABABY抄襲事件越鬧越大，一名網友自發性架設連署網站，號召大家加入。原PO昨（19）日在Threads發文表示：「由於蔡阿嘎一家以及HAHABABY公司持續神隱，所以我做了一個連署網站提出連署請求，並提供懶人包與時間線供大家方便閱讀。 網站全程匿名，不留個資，使用Vercel佈署網站」。原PO直言自己的目的只有1個，就是希望蔡阿嘎夫婦以及HAHABABY公司可以出來面對社會大眾，給出交代。如果商品是原創就提供原稿自證，所有商品的產地也應該要說清楚，更呼籲HAHABABY開放讓消費者退款。該網站目前成立不到24小時，就已接近2000人參與連署，大家看了也紛紛留言：「他們裝死沒關係， 讓他們社會性死亡、解散品牌」、「這件事真的已經影響到台灣的形象了…這對夫妻不要再神隱了」、「我比較希望他們就此退休，再也不想看到他們的嘴臉」。不過也有人認為這種非公共事務的糾紛，舉行抵制連署很沒意義，容易淪為網路霸凌，「打其他議題都沒人這麼認真，這波你說沒人花錢雇網軍我是不會相信的」、「消費者要退錢，覺得可以集體跟消保會投訴，可能比較有機會退錢」、「吃飽太閒是不是」、「退貨很難啦，你以為每家電商都Costco」。《NOWNEWS今日新聞》也有針對抄襲問題跟HAHABABY團隊聯繫，但至截稿前尚未獲得回應。而HAHABABY的總監之前則在「金哈比」粉絲群組回應，商品本來就會受到流行趨勢、市場需求影響，難免有相似之處，他們會虛心採納大家的意見，好好檢討。另外，蔡阿嘎先前也因為用AI圖對比日本街頭畫家作品的爭議遭到炎上，當時也有民眾發起抵制蔡阿嘎代言的品牌、退追蔡阿嘎相關頻道，連署人數飆破15萬人。但創辦人表示，他發現聯署活動後續已逐漸失焦，為避免被有心人士利用，他已將網站關閉下架，不了了之。