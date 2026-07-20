我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天的雲圖仍是高低壓交錯的大環境，台灣東南方的太平洋高壓已經存在一周左右。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

路徑是關鍵！接近台灣程度仍待觀察

▲中央氣象署一周天氣預報，前期午後雷陣雨發展旺盛，後半段水氣減少，降雨範圍縮小。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

西南風退場！下半周回歸典型夏季天氣

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，關島西南方海域熱帶擾動發展條件逐漸轉佳，本周後半至周末，有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，路徑朝菲律賓、南海前進，是否更接近台灣仍待觀察，最快周末起可能透過外圍環流影響台灣天氣。吳聖宇說明，關島以南海域的大片熱帶雲簇，目前慢慢調整到關島西南方海域，未來環境有利於熱帶擾動發展增強，且在高壓的引導下，路徑往菲律賓呂宋島方向移動，因此在本周後半到周末期間，應該會有熱帶性低氣壓或颱風會經過台灣以南，逐漸往南海東北部、廣東沿岸一帶移動。熱帶性低氣壓或颱風，未來經過台灣以南時、接近台灣的程度還有待觀察，尤其是接下來這2至3天內擾動結構逐漸組織的過程，可能會影響到未來會不會比較接近台灣。吳聖宇解析，如果路徑通過台灣以南的距離較遠，未來這個系統會經過呂宋島北部，然後往廣東、港澳一帶前進，外圍環流水氣可能在周末到下周初影響台灣天氣，如果距離較近，穿越巴士海峽而過，周末以後台灣天氣的影響更大，目前預報還在調整，擾動結構也還不穩定，仍在繼續觀察的階段。吳聖宇指出，今天的雲圖仍是高低壓交錯的大環境，台灣東南方的太平洋高壓已經存在一周左右，台灣受到它引進的西南季風影響持續，南台灣不斷有一陣一陣的降雨發生，白天陸地上的熱對流發展也比較旺盛，局部性的大雷雨幾乎每天出現。不過本周大環境將開始改變，日本以東的大低壓帶逐漸淺化，氣壓開始上升，台灣附近大環境風向從今天的西南風，到明後天（7月21日至7月22日）逐漸變成偏南風，周四之後可望再轉變為東南風，南部降雨後半週逐漸減少，轉變成夏季原本該有的山區午後局部雷雨的天氣型態。