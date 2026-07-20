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▲新北市觀旅局提醒，本次活動需以進階會員帳號登入「我的新北市」APP，方能享有上述1000元新北幣優惠券及抽獎資格。（圖／新北市府提供）

▲本次活動需以進階會員帳號登入「我的新北市」APP，方能享有上述1000元新北幣優惠券及抽獎資格，申請步驟一圖看。（圖／新北市府提供）

▲出現此畫面就是打卡成功（圖／新北市觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局宣告，「2026年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動於今（20）日開跑，全台民眾只要進階會員帳號登入「我的新北市」APP，並走訪新北特色景點且完成指定打卡任務，即可獲得最高1000元新北幣優惠券，可折抵合作旅宿費用；另還有抽獎機會，獎項高達500萬。《NOWNEWS》整理領取資格、領取方式等資訊一次看。新北市政府觀光旅遊局表示，本次活動是期望透過數位工具與任務機制，吸引外縣市旅客走進新北、留在新北，活動規劃14條兼具深度與趣味的主題打卡路線，共有70個打卡景點，如已名聞遐邇的野柳女王頭或是近期才開通的國際級淡江大橋等等。透過「集章換獎勵、住宿再折抵」雙重誘因，帶動旅宿、商圈與周邊產業整體發展。新北市觀旅局提醒，考量資訊安全與領獎人資料正確性，本次活動，方能享有上述1000元新北幣優惠券，以及抽獎資格。提醒由於進階會員資格採人工審查，約需3至5個工作天，若遇申請量較大時，審查時間可能延長。新北市觀旅局披露，全案總經費達1200萬元，所以民眾，並採多波次分批發放方式辦理，今天7月20日首波梯次，將一口氣發放8000張。新北觀旅局也提到，此次「2026年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動還有抽獎活動，獎項總價值高達500萬元，每1個人最多獲獎1次，但參與不同路線打卡，會增加中獎機率。：下載並安裝「我的新北市」APP。：註冊成為會員，申請成為進階會員並開通錢包（因人工審查需3-5個工作天，建議提前申請）。：走訪新北市政府指定的旅遊打卡路線，於APP內完成集章。：完成路線後，即可領取 1000元新北幣住宿券，並可獲得抽獎機會。