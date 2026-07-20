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◼︎台北市7月21日停水範圍一次看

▲台北市中山區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區7月21日停水範圍（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市7月21日停水範圍一次看

▲新北市中和區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月21日停水範圍一次看

▲桃園市楊梅區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市蘆竹區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龍潭區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市桃園區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月21日停水範圍一次看

▲台南市新營區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市永康區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市安定區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市善化區7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎基隆市7月21日停水範圍一次看

▲基隆市7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新竹市7月21日停水範圍一次看

▲新竹市7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月21日停水範圍一次看

▲彰化縣7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月21日停水範圍一次看

▲雲林縣四湖鄉7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣褒忠鄉7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月21日停水範圍一次看

▲嘉義縣7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣7月21日停水範圍一次看

▲屏東縣萬丹鄉7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣屏東市7月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月21日（週二）在以及共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達21小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月21日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。📍停水地區中山區：五常街53巷(龍江路384巷至龍江路356巷)與龍江路370巷(五常街53巷至民族東路410巷)。📍停水地區士林區：社正路1號至99號、社正路45巷2號至26號。📍停水地區中和區：立德街雙號側56號至66號。📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷。停水原因：出水管線改接供水幹管📍停水地區楊梅區：上田里、仁美里、員本里、大同里、新榮里、梅溪里、楊明里、楊梅里、水美里、永平里、瑞原里、雙榮里、青山里、高上里、高山里、高榮里。(皆含周邊鄰近巷弄)。 平鎮區：宋屋里、鎮興里、雙連里、高雙里。(皆含周邊鄰近巷弄) 新屋區/九斗里、埔頂里、清華里、頭洲里。(皆含周邊鄰近巷弄)。停水原因：山腳加壓站變頻器故障緊急搶修📍停水地區蘆竹區：埤腳街、外社街、大古路、富貴街、山外路、山富街、山林路一段、山林路二段、山腳街、山鼻一路、山鼻路、成功街、機捷路二段、武聖街、泉州路、聯發街、興化路、順利一街、順利二街、黃帝街。停水原因：汰換管線工程📍停水地區龍潭區：中正里、龍興里、中山里。共3個村里。停水原因：新裝工程-斷管連絡📍停水地區桃園區：吉安街及大興西路三段151-259號 沿線範圍含巷弄。停水原因：漏水調查作業📍停水地區新營區：嘉太路、太北街、太南街、太子路、太東街、忠孝路、新中路、新圳路、新太路、新橋街；五興里、南紙里、太北里、太南里、姑爺里。共12個村里。停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大橋五街1號至152號(含弄)、大橋三街140號至287號(含弄)、大橋一街103巷184號至238號(含弄)、大橋一街247巷94號至169號(含弄)、大橋三街266巷(含弄)、大橋二街239巷(含弄)、大橋二街199巷(含弄)。停水原因：排水應急延伸改善工程📍停水地區安定區：新吉里。停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：民族路。停水原因：斷管連絡📍停水地區仁愛區：仁三路、仁四路、孝一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛二路。停水原因：持減壓閥及進階式控制汰換管線工程📍停水地區東區：仰德路、千甲路、原興路、太原路、東美路、水利路、溪州路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區四湖鄉：中山西路42巷,中山西路72巷停水原因：汰換管線工程📍停水地區褒忠鄉：埔姜街。停水原因：汰換管線工程📍停水地區中埔鄉：社口村。共1個村里。停水原因：計量管網委外建置及漏水調查📍停水地區萬丹鄉：保香路、南北路一段、幸福路、後庄路、東西向快速公路高雄潮州線、民安路、灣內路、聖賢路、萬順路二段、觀音路、防汛道路、香內路。停水原因：計量管網委外建置及漏水調查📍停水地區屏東市：公園東路、民教路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。