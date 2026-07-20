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▲中國媒體透露，謝賢的遺產將留給兒女、孫子，部分金額委託林青霞保管。（圖／翻攝新浪娛樂）

香港資深影帝「四哥」謝賢今（20）日離世，享壽89歲，兒子謝霆鋒也悲痛證實噩耗，發文表示：「非常遺憾向大家宣布，我的父親謝賢已經離開我們了。」除了緬懷父親一生奉獻影壇，謝賢留下的上億港元遺產如何分配，也成為外界討論的話題。綜合中國媒體報導，謝賢生前早已完成遺囑規劃，總值超過1億港元（約新台幣4億元）的房產、股票、投資及版權等資產，除了謝霆鋒、謝婷婷平均繼承10%，兩名孫子則是最大受益人，可繼承全部遺產90%，好友林青霞也被安排保管部分財產。謝霆鋒稍早透過社群發文證實父親離世消息，表示父親一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂帶給每一位觀眾。他也透露，自己小時候看過父親失落、低潮的模樣，但謝賢始終堅持以最好的狀態站在鏡頭前，還經常掛在嘴邊一句話：「The show must go on（表演必須繼續下去）。」因此他也希望大家想起父親時，不用哭、不必太傷心，「他會覺得那樣不夠瀟灑」。綜合中國媒體報導，謝賢生前已完成遺囑，遺產總值超過1億港元，內容包含房地產、股票、投資以及版權等資產。其中最大一筆將留給謝霆鋒與前妻張柏芝所生的兩名兒子謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus），據悉約占全部遺產90%；另外10%則由子女謝霆鋒、謝婷婷平均繼承。報導指出，謝賢之所以把大部分財產留給兩名孫子，是認為謝霆鋒、謝婷婷都已有穩定事業與收入，不需要自己再提供經濟支援，反而希望替孫子未來多留一份保障。不過，因2名孫子還小，因此遺囑也安排由多年好友林青霞保留部分財產，直到孫子長大後再交付。林青霞過去曾與謝賢合作多部電影，雙方交情深厚，也曾在謝霆鋒與張柏芝離婚後，持續給予一家人支持。謝賢暱稱「四哥」，是香港影壇最具代表性的資深演員之一，也是粵語片黃金年代的重要人物。1950年代出道，演藝生涯橫跨電影、電視超過60年，演出《千王之王》、《萬水千山總是情》等多部經典作品，塑造無數令人印象深刻的角色。他2022年更憑電影《殺出個黃昏》奪下第40屆香港電影金像獎最佳男主角，以85歲之齡成為金像獎史上最高齡影帝。謝賢生前有過2段婚姻，分別為甄珍（1974年結婚—1977年離婚）狄波拉（1979年結婚—1995年離婚），跟狄波拉生下一子一女，分別為謝霆鋒、謝婷婷。