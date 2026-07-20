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阿根廷賽後打人導火線曝光！帕雷德斯失控掐脖、推人全被拍

是阿根廷後衛莫利納（Nahuel Molina）在西班牙球員衝上場要慶祝時，疑似先打了對方腹部一拳

主審裁判也給帕雷德斯一張紅牌驅逐出場，才讓場面緩和下來。

阿根廷賽後情緒失控打人！球迷狂酸：貝林漢姆清白歸來

「所以你們球員可以對英格蘭講那種話，現在卻自己動手打人，貝林漢姆真是委屈了」、「自己球員脾氣這麼差，上一場卻指責別人動手，還是你們球員先亂講話的，貝林漢姆該還他清白」

▲英格蘭中場大將貝林漢姆（Jude Bellingham）在四強賽後向阿根廷球員致意時，突然出手「巴」了阿根廷小將巴爾科（Valentín Barco）的後腦勺。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃賽程終於完整結束，西班牙打敗阿根廷，奪下隊史第二座大力神盃，然而賽後卻出現插曲，西班牙在慶祝時，阿根廷後衛帕雷德斯（Leandro Paredes）情緒超失控，先是打了西班牙後衛賈西亞（Eric García）、隨後還撂倒加維（Gavi），全武行影片都被現場球迷錄下，衝突點就是因為阿根廷球員自己先白目打人，被球迷狂酸：「終於還給貝林漢姆清白了」、「梅西的臉真的被你們這些球員丟光了！」其實阿根廷賽後跟西班牙的衝突，根據現場影片顯示，，該球員隨後也回頭找對方理論，兩人爆發激烈口角還有肢體接觸。阿根廷的帕雷德斯也加入爭吵行列，先是跟衝上場跟西班牙後衛賈西亞發生口角，隨後將其推倒還掐對方脖子，後來西班牙21歲小將加維也上前理論，隨即被帕雷德斯甩倒在地，連替補號碼衣都被扯爛，隨後雙方人馬趕快上前勸架，英格蘭傳奇前鋒希勒（Alan Shearer）在現場也透過轉播表示，親眼目睹帕雷德斯向對方臉部揮了數拳頭，影片很快速在社群上發酵，不少球迷狂酸表示：、「梅西的臉真的都被你們丟光了，趕快回家去吧」、「實在太胡鬧了，這種球隊真的不能夠再支持。」由於上一場四強賽，阿根廷賽後在歡慶時，貝林漢姆展現風度逐一與阿根廷球員握手致意，結果坐在板凳區的巴爾科衝進場內，經過貝林漢姆時用西班牙語挑釁他，以為貝林漢姆是英國人聽不懂，殊不知效力於皇家馬德里的貝林漢姆能聽懂西班牙話，隨即作出反擊，直接拍打了巴爾科的後腦勺，阿根廷球員跟球迷批評貝林漢姆非常惡劣，沒想到如今阿根廷輸球卻動手打人，似乎讓貝林漢姆的清白歸來。