百萬網紅蔡阿嘎的老婆二伯開設的親子裝品牌「HAHABABY」近日捲入抄襲風波，遭到炎上。由於二伯遲遲未公開原創證據，引發質疑，網友更挖出她以前到工作室體驗「一日員工」的影片，發現的設計部門居然不是在畫衣服，而是在做「商品頁、團購頁、價格牌」的設計，讓人傻眼直呼：「完全沒有圖樣設計師耶」。
二伯開箱工作室 HAHABABY沒設計師
二伯1年前曾在自己的YouTube上傳名為「【一日員工體驗】闆娘二伯真的懂hahababy員工們的工作內容嗎？」的影片，當時她直接公開HAHABABY工作室內部分工，有總監、業務部、設計部、產品部、客服部、直播組；二伯一個個親自下場參與工作，讓粉絲了解他們在做什麼。
但大家越看越奇怪，發現主打親子裝的HAHABABY居然沒有一位專門的服飾設計師。負責設計部門的員工廖廖更介紹，她在設計部的工作就是專門做商品頁、團購頁、價格牌的設計，沒一項跟衣服本身有關。至於產品部則負責做樣衣確認，制定生產數量，等於品牌商品並沒有專門的設計師，讓網友疑惑那這些衣服怎麼生出來的。
因此大家看了影片紛紛留言吐槽：「好可怕，擺明了致敬」、「設計部門不用設計商品嗎」、「完全沒有圖樣設計師耶」、「沒有設計衣服開發的人？沒有樣品圖紙開發，那打樣的衣服是哪裡生出來的」、「品牌理念，看樣子...跟想像的不同」、「老粉都知道，沒有設計師的職務，只有美編，美編是網站網頁的圖文編輯去背修圖等等，從來沒聽過衣服設計師。」
二伯拿不出原創證據 超多商品遭抓包模仿日韓品牌
針對抄襲疑雲，二伯先前曾在直播中解釋，這些衣服上的圖案或是設計靈感，都源自於生活甚至是陪小朋友一起畫畫的過程。但她的多項商品如今被發現抄襲日本、韓國品牌服飾，蝴蝶結位置、圖案、鏤空設計都高度相似。二伯目前並未提出原創證明，《NOWNEWS今日新聞》記者跟其團隊聯繫也未得到回應；她此舉到底有沒有觸法，還要看其他品牌是否選擇提告。
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二伯1年前曾在自己的YouTube上傳名為「【一日員工體驗】闆娘二伯真的懂hahababy員工們的工作內容嗎？」的影片，當時她直接公開HAHABABY工作室內部分工，有總監、業務部、設計部、產品部、客服部、直播組；二伯一個個親自下場參與工作，讓粉絲了解他們在做什麼。
但大家越看越奇怪，發現主打親子裝的HAHABABY居然沒有一位專門的服飾設計師。負責設計部門的員工廖廖更介紹，她在設計部的工作就是專門做商品頁、團購頁、價格牌的設計，沒一項跟衣服本身有關。至於產品部則負責做樣衣確認，制定生產數量，等於品牌商品並沒有專門的設計師，讓網友疑惑那這些衣服怎麼生出來的。
因此大家看了影片紛紛留言吐槽：「好可怕，擺明了致敬」、「設計部門不用設計商品嗎」、「完全沒有圖樣設計師耶」、「沒有設計衣服開發的人？沒有樣品圖紙開發，那打樣的衣服是哪裡生出來的」、「品牌理念，看樣子...跟想像的不同」、「老粉都知道，沒有設計師的職務，只有美編，美編是網站網頁的圖文編輯去背修圖等等，從來沒聽過衣服設計師。」
針對抄襲疑雲，二伯先前曾在直播中解釋，這些衣服上的圖案或是設計靈感，都源自於生活甚至是陪小朋友一起畫畫的過程。但她的多項商品如今被發現抄襲日本、韓國品牌服飾，蝴蝶結位置、圖案、鏤空設計都高度相似。二伯目前並未提出原創證明，《NOWNEWS今日新聞》記者跟其團隊聯繫也未得到回應；她此舉到底有沒有觸法，還要看其他品牌是否選擇提告。