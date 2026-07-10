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▲二伯強調每款商品圖案靈感皆源自日常生活觀察與孩子的創作，並非外界所指控的抄襲。（圖／翻攝自hahababyははベビーYouTube）

百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯2021年創立親子品牌「HAHABABY」，該品牌多款商品近來被網友質疑抄襲日本文創品牌「SOU・SOU」，有贈品還是中國製，日方也證實2022年起便陸續收到許多來自台灣顧客的類似詢問，內部已經密切關注該品牌長達4年之久，對此，二伯說明品牌商品從發想到完成的過程都是出自自家團隊，否認抄襲他人創作，並哽咽感謝粉絲一路以來的支持。面對排山倒海的質疑，二伯今（10）日親自開直播打破沉默，談及品牌經營的艱辛時一度眼眶泛淚，她強調，HAHABABY的每款商品都投入了極大心力，許多圖案靈感皆源自日常生活觀察與孩子的創作，例如品牌經典的「小怪獸」角色，便是由故事人物出發，經由團隊與設計師反覆討論修改而成，並非外界所指控的抄襲。二伯也坦言，一件商品從靈感發想、每週固定的團隊會議、尋找台灣在地工廠合作，到最終反覆打樣修正，往往需要耗費極長的時間，鮮少有一次就成功的案例。雖然前置作業繁瑣且充滿挑戰，但看到成品深受消費者喜愛便是最大的成就感。直播最後，她哽咽感謝粉絲一路以來的支持，謝謝大家陪伴團隊將天馬行空的創意化為現實。不少粉絲留言給予二伯支持，「我可以肯定HAHABABY之後要出的保養品，包裝～台灣製作（因為昨天在我眼前，我製作完成一部分工程）」、「謝謝你們賣台灣製的產品」、「聽不進去的還是聽不進去...喜歡的還是喜歡」、「你們努力大家都有看到，繼續加油」、「好的的東西不怕被比較！二伯加油！」