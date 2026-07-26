蘋果預計在今年9月發表iPhone 18 Pro系列，首款折疊式iPhone也有望同步亮相，距離新機登場已不到兩個月，根據以往經驗，現在準備換機的果粉，多半會選擇等新機，不過外媒MacRumors卻提出不同看法，點名受到新機漲價、產品分批上市，以及部分升級仍有變數等因素影響，現在購入iPhone 17系列，反而可能是更划算的選擇。
iPhone 18 Pro恐漲200美元 折疊機上看2000美元
分析師預估，iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max的起售價可能分別來到1299美元、1399美元，換算約為新台幣4.2萬元及4.53萬元，較上一代上漲約200美元、相當於新台幣6470元；蘋果首款折疊式iPhone的售價更可能突破2000美元，約合新台幣6.47萬元。外界認為，新機漲價主要與記憶體、儲存零組件成本攀升，以及裝置端人工智慧功能需求增加有關。相較之下，目前iPhone 17價格感覺就更優惠。
標準版iPhone 18恐怕要等到2027年
蘋果傳出將改變iPhone上市節奏，不再於秋季一次推出全部機型。按照目前市場消息，蘋果今年9月可能只會發表iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及折疊式iPhone；一般版iPhone 18、入門款iPhone 18e，以及第二代iPhone Air，則可能延後至2027年春季登場。iPhone 17標準版直接後繼機種的消費者，可能得比過去多等約半年，無法在今年秋季直接換購一般版iPhone 18。
基本款iPhone 18傳縮減規格，部分AI功能不能用
供應鏈消息指出，蘋果為控制成本，可能調整基本款iPhone 18的螢幕及晶片規格，使其與價格較低的iPhone 18e共用更多零組件。分析師郭明錤先前指出，iPhone 18及iPhone 18e的記憶體可能由8GB提升至9GB，不過仍低於Pro系列預期採用的12GB。即使記憶體增加，兩款平價機型仍可能無法支援iOS 27部分需要更高記憶體的Apple Intelligence功能。若相關傳聞屬實，規格較完整的iPhone 17或iPhone 17e可能更有性價比。
動態島不一定消失 折疊螢幕仍可能看見摺痕
目前多項iPhone 18升級傳聞仍未定案。過去一度傳出iPhone 18 Pro將取消動態島，改用單一挖孔式前鏡頭，不過近期相關說法已逐漸降溫。此外，折疊式iPhone傳聞中的2400萬畫素螢幕下前鏡頭，也可能無法趕上今年推出；至於外界期待的「無摺痕」折疊螢幕，實際產品可能只能做到摺痕不明顯，而非完全消失。
新機發表後舊機更不值錢 換機成本恐雙重增加
通常蘋果發表新一代iPhone後，舊機的官方折抵價格及二手市場價格都可能下滑，若等到9月才換機，不但可能得支付更高的新機售價，手上的舊iPhone也可能因新品上市而折價，等於同時面臨「新機變貴、舊機變便宜」的雙重影響。
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分析師預估，iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max的起售價可能分別來到1299美元、1399美元，換算約為新台幣4.2萬元及4.53萬元，較上一代上漲約200美元、相當於新台幣6470元；蘋果首款折疊式iPhone的售價更可能突破2000美元，約合新台幣6.47萬元。外界認為，新機漲價主要與記憶體、儲存零組件成本攀升，以及裝置端人工智慧功能需求增加有關。相較之下，目前iPhone 17價格感覺就更優惠。
蘋果傳出將改變iPhone上市節奏，不再於秋季一次推出全部機型。按照目前市場消息，蘋果今年9月可能只會發表iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及折疊式iPhone；一般版iPhone 18、入門款iPhone 18e，以及第二代iPhone Air，則可能延後至2027年春季登場。iPhone 17標準版直接後繼機種的消費者，可能得比過去多等約半年，無法在今年秋季直接換購一般版iPhone 18。
基本款iPhone 18傳縮減規格，部分AI功能不能用
供應鏈消息指出，蘋果為控制成本，可能調整基本款iPhone 18的螢幕及晶片規格，使其與價格較低的iPhone 18e共用更多零組件。分析師郭明錤先前指出，iPhone 18及iPhone 18e的記憶體可能由8GB提升至9GB，不過仍低於Pro系列預期採用的12GB。即使記憶體增加，兩款平價機型仍可能無法支援iOS 27部分需要更高記憶體的Apple Intelligence功能。若相關傳聞屬實，規格較完整的iPhone 17或iPhone 17e可能更有性價比。
動態島不一定消失 折疊螢幕仍可能看見摺痕
目前多項iPhone 18升級傳聞仍未定案。過去一度傳出iPhone 18 Pro將取消動態島，改用單一挖孔式前鏡頭，不過近期相關說法已逐漸降溫。此外，折疊式iPhone傳聞中的2400萬畫素螢幕下前鏡頭，也可能無法趕上今年推出；至於外界期待的「無摺痕」折疊螢幕，實際產品可能只能做到摺痕不明顯，而非完全消失。
新機發表後舊機更不值錢 換機成本恐雙重增加
通常蘋果發表新一代iPhone後，舊機的官方折抵價格及二手市場價格都可能下滑，若等到9月才換機，不但可能得支付更高的新機售價，手上的舊iPhone也可能因新品上市而折價，等於同時面臨「新機變貴、舊機變便宜」的雙重影響。