進入7月最後一周、迎接8月份，提神咖啡囤起來！本周最新咖啡優惠出爐，7-11門市爽喝杏仁豆腐冰沙、懷舊鳳梨冰沙買1送1，周一至周五每天限時不同茶飲買1送1；全家「會員好咖日」限時1天單品咖啡買6送6；萊爾富APP上架美式、拿鐵買30送30。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（7月26日至8月1日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月24日至7月26日
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，5.5折（原價95元、特價53元）
◾皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾愛文芒果冰青茶2杯120元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾杏仁豆腐冰沙買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾懷舊鳳梨冰沙買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜7月22日至7月31日
◾大杯卡布奇諾／大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
📍門市｜即起至8月7日、21:00-00:00
◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周三：琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周四：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周五：冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR
周一：四季青萱買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：蜜露紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）
周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）
周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜限7月26日
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日
📍APP｜即日起至8月18日
◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡星巴克
7月27日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85度C
周三（7月29日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（7月31日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎咖啡
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📍門市｜7月24日至7月26日
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，5.5折（原價95元、特價53元）
◾皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾愛文芒果冰青茶2杯120元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾杏仁豆腐冰沙買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾懷舊鳳梨冰沙買1送1，5折（原價85元、特價43元）
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◾大杯燕麥拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
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◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周三：琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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周一：四季青萱買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：蜜露紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）
周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）
周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
📍APP｜限7月26日
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日
📍APP｜即日起至8月18日
◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
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📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
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◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
7月27日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
周三（7月29日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（7月31日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。