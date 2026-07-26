中央氣象署表示，受南方雲系北移影響，台灣周圍水氣顯著偏多，「花東地區」與「南部地區」將迎來連續3天的大雨威脅，東南部與恆春半島更有局部大雨發生機率。氣象署指出，這波水氣將持續至週二，預計下週三（29日）太平洋高壓增強，全台才會轉晴並飆出36度高溫。

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今天天氣：

7月26日今天的天氣，氣象署指出，台灣環境漸轉偏南風，由於南方雲系北移，水氣偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨，花東及南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，台東及恆春半島有局部大雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，外出請攜帶雨具以備不時之需；其他地區則為多雲午後局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，西半部高溫來到34至36度，東半部為32至33度，其中大台北及桃園局部地區高溫可達36度或以上，整體感受相當悶熱，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。

▲中央氣象署未來高溫趨勢圖顯示，下週三起全台各地轉晴，高溫將飆升至33至36度。（圖／氣象署提供cwa.gov.tw）
▲中央氣象署未來高溫趨勢圖顯示，下週三起全台各地轉晴，高溫將飆升至33至36度。（圖／氣象署提供cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東、高屏、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南

環境部提及，26日南方雲系北移，環境風場為東南風，西半部位於背風側，清晨及夜間風速較弱，稍易累積污染物。宜蘭、花東、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

明天天氣：花東、南部有雨勢　其他地區小心午後雷陣雨

7月27日明天的天氣，南方雲系北移，花東及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島有局部大雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

一周天氣：雨要下到下週三　高溫飆到36度

氣象署指出，週二（28日）水氣仍多，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部大雨發生的機率。

週三（29日）到週六（8月1日）太平洋高壓西伸增強，天氣逐漸回穩，環境為東南風，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，高溫可以來到36度。

▲氣象署公布未來一週定量降水趨勢，週日至週一南方雲系北移，花東、南部及午後山區為主要降雨熱區；週二水氣仍多，中部以北山區須防局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署公布未來一週定量降水趨勢，週日至週一南方雲系北移，花東、南部及午後山區為主要降雨熱區；週二水氣仍多，中部以北山區須防局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署環境部

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...