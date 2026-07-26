天氣風險公司分析師黃國致表示，紅霞颱風已登陸廣東並逐漸遠離台灣，但受外圍水氣及南方雲系北抬影響，今天至周二（7月26日至7月28日）全台水氣偏多，南部、東南部降雨最明顯；氣象專家賈新興則指出，馬紹爾群島附近雲系有機會於今明兩天發展為熱帶擾動93W，後續是否增強為颱風「白海豚」仍待觀察。
紅霞颱風遠離仍甩雨彈！全台水氣偏多
黃國致指出，紅霞颱風已經登陸廣東沿海，後續轉朝北往華南內陸移動、減弱，逐漸遠離台灣，但受到颱風外圍水氣及南方雲系北抬影響，今天至周二，台灣附近水氣依舊偏多，南部、東南部降雨機會較高，外出仍建議攜帶雨具。
今明兩天，東南部、南台灣全天有局部有短暫陣雨、雷雨，局部地區有大雨發生，基隆北海岸、東北部則是多雲偶有零星短暫陣雨，其他地區上午多雲到晴，午後局部有短暫雷陣雨，山區有局部大雨；氣溫在北部26至36度，中部25至34度，南部26至35度，東部26至33度，感受較為悶熱。
下周水氣漸減！熱帶擾動發展待觀察
下周二水氣減少，東南部、南台灣雨勢減小，其他地區上午多雲到晴，午後仍有短暫雷陣雨，山區有局部大雨；周三至周六（7月29日至8月1日），太平洋高壓增強、西伸，環境水氣減少，各地上午多雲到晴，僅東部、恆春半島局部有零星短暫雨，午後各地山區局部有短暫雷陣雨。
氣象專家賈新興則提及，目前在北緯12.5度、東經162.5度，也就是馬紹爾群島附近，有雲系逐漸整合，預估今明兩天有機會成為熱帶擾動93W，後續是否進一步增強為颱風「白海豚」？路徑為何？都有待後續觀察。
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黃國致指出，紅霞颱風已經登陸廣東沿海，後續轉朝北往華南內陸移動、減弱，逐漸遠離台灣，但受到颱風外圍水氣及南方雲系北抬影響，今天至周二，台灣附近水氣依舊偏多，南部、東南部降雨機會較高，外出仍建議攜帶雨具。
今明兩天，東南部、南台灣全天有局部有短暫陣雨、雷雨，局部地區有大雨發生，基隆北海岸、東北部則是多雲偶有零星短暫陣雨，其他地區上午多雲到晴，午後局部有短暫雷陣雨，山區有局部大雨；氣溫在北部26至36度，中部25至34度，南部26至35度，東部26至33度，感受較為悶熱。
下周二水氣減少，東南部、南台灣雨勢減小，其他地區上午多雲到晴，午後仍有短暫雷陣雨，山區有局部大雨；周三至周六（7月29日至8月1日），太平洋高壓增強、西伸，環境水氣減少，各地上午多雲到晴，僅東部、恆春半島局部有零星短暫雨，午後各地山區局部有短暫雷陣雨。
氣象專家賈新興則提及，目前在北緯12.5度、東經162.5度，也就是馬紹爾群島附近，有雲系逐漸整合，預估今明兩天有機會成為熱帶擾動93W，後續是否進一步增強為颱風「白海豚」？路徑為何？都有待後續觀察。