我是廣告 請繼續往下閱讀

📌二伯、蔡阿嘎HAHABABY聲明三大重點：

▲HAHABABY終於發布公開聲明，宣布將暫時停下腳步重新整理品牌流程。（圖／翻攝HAHABABY IG）

知名百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯創立的服飾品牌HAHABABY陷入設計抄襲爭議，不僅遭日本品牌公開指控，還有網友架設「HAHABABY撞臉全紀錄」網站，整理出46件商品涉嫌撞款、涉及SOU・SOU等32個品牌，引發上千名消費者連署抵制。HAHABABY今（28）日終於發出460字的長文聲明致歉，本篇已幫讀者整理三大重點，包含：全文沒有承認抄襲，也未提及日牌名稱，僅對造成外界疑慮與不安致歉；第二，以「曾引起討論的商品」代稱爭議商品，表示已陸續下架整理，但未說明商品清單，也未提及停售、召回或退款；第三，承諾建立更完整的設計、製作紀錄，並會透過影音公開商品開發流程，同時宣布HAHABABY將「先停下腳步，好好整理自己」，希望未來以更成熟的態度重新出發。✅全文沒有出現「抄襲」、「侵權」等字眼，也沒有提到涉及的品牌。✅僅表示「對於這次事件讓大家產生疑慮與不安，我們誠摯向大家致歉」。✅將爭議歸因於「未完整保留設計與製作紀錄」，並非承認設計抄襲。自從HAHABABY出事後，有網友架設了「hahababy撞臉全紀錄」網站，總共整理出46件商品被抄襲，包含SOU・SOU、MARKEY'S、RODEO CROWNS WIDE BOWL，以及ADAM ET ROPÉ FEMME、GRANIPH、niko and...等32個。✅聲明以「曾引起討論的商品」代稱爭議商品。✅表示已經「陸續下架整理」，未說明是哪些商品，也沒有提及是否停售、召回或退款。✅強調未來會把更多心力投入商品改善與精進。針對外界最關心的爭議商品，HAHABABY並未直接點名，而是以「曾引起討論的商品」代稱，表示相關商品已經陸續下架整理，並強調會以負責任的態度面對，同時把更多心力投入商品改善與精進。不過，聲明中並未交代究竟有哪些商品已下架，也沒有說明是否會全面停售、提供退款或召回等配套措施，因此後續處理方式仍有待品牌進一步說明。✅未來將建立完整的設計、製作紀錄。✅會透過更多影音內容公開商品從發想到完成的過程，提高透明度。✅最後表示「先停下腳步，好好整理自己」，希望未來以更成熟的態度、更完善的流程重新出發。除了回應爭議外，HAHABABY也承諾將全面檢討品牌內部制度，未來會建立更完整的設計與製作紀錄，並透過更多影音內容公開商品，從發想到完成的過程，希望提升透明度，讓消費者一起參與產品開發。聲明最後更表示，品牌將「先停下腳步，好好整理自己」，期待未來能以更成熟的態度、更完善的流程，以及更好的作品重新出發。《給小哈比的一封信》── 致每一位支持、提醒與關心HAHABABY的朋友。謝謝每一位願意給我們建議、提醒與關心的人。每一則留言、每一封訊息，我們都看見了，也放在心上。這段時間，HAHABABY花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，並以更嚴謹的內部標準重新確認每一項細節。對於這次事件讓大家產生疑慮與不安，我們誠摯向大家致歉。過去在快速開發的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄，讓外界難以完整了解每件作品的發想與製作歷程。未來，我們將建立更完整的設計與製作紀錄，並透過更多影音內容，讓大家一起參與每件作品從發想到完成的過程。對於曾引起討論的商品，我們以負責任的態度面對，已經陸續下架整理，同步把更多心力投入商品的改善與精進，持續回應大家的期待。若您在購物過程中曾有任何不愉快的感受，或對產品、服務有任何建議，歡迎隨時與客服聯繫，我們都會認真傾聽、積極改善。感謝每一位願意陪伴我們、提醒我們，也願意給我們機會繼續努力的人。我們會先停下腳步，好好整理自己，期待未來以更成熟的態度、更完善的流程，以及更好的作品，再次與大家見面。