正在為日本職棒（NPB）新球季備戰的北海道日本火腿鬥士隊，今（14）日在東京為剛結束世界棒球經典賽（WBC）賽程的台灣好手林家正舉行入團記者會。根據日媒《Sponichi Annex》報導，林家正正式穿上背號「38」號的藍白戰袍，成為球隊目前第3位台灣球員。林家正在記者會上強調將發揮「跟投手溝通的強項」，全力協助火腿投手群。
首度挑戰日職！林家正：已經大幅修正打擊
現年28歲的林家正，是首位透過大聯盟選秀開啟職棒生涯的台灣捕手。過去幾年在美職體系磨練的他，去年11月以「測試生」身分參與火腿隊秋訓，憑藉優異的接捕技巧與戰術理解力，成功獲得球團青睞轉為正式戰力。
根據《Sponichi Annex》報導，林家正在記者會上用誠懇的神情表示：「能成為火腿隊的一員深感榮幸。我的優勢在於能迅速融入團隊，並與投手建立良好的溝通。至於打擊部分，從去年起我已進行大幅修正，希望能為球隊做出貢獻。」
國際賽表現亮眼 火腿看重他「引導投手」的經驗
林家正是台灣國家隊近年不可或缺的本壘指揮官，不僅在2024年世界棒球12強賽助隊奪下隊史首冠，在本屆經典賽預賽中也曾擔綱主戰捕手，豐富的國際賽經驗與對美式風格投手的了解，是火腿隊極為看重的特質。
目前火腿隊陣中有同樣入選經典賽的台灣好手「火球男」古林睿煬，以及潛力小將孫易磊。林家正對此也充滿期待：「我們一個是投手，一個是捕手，希望我們能發揮各自的優勢，再加上投手們的優勢，為球隊做出貢獻。」他也期待在球場能出現台灣投捕搭擋，為火腿隊搶下每一場勝利。
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現年28歲的林家正，是首位透過大聯盟選秀開啟職棒生涯的台灣捕手。過去幾年在美職體系磨練的他，去年11月以「測試生」身分參與火腿隊秋訓，憑藉優異的接捕技巧與戰術理解力，成功獲得球團青睞轉為正式戰力。
根據《Sponichi Annex》報導，林家正在記者會上用誠懇的神情表示：「能成為火腿隊的一員深感榮幸。我的優勢在於能迅速融入團隊，並與投手建立良好的溝通。至於打擊部分，從去年起我已進行大幅修正，希望能為球隊做出貢獻。」
國際賽表現亮眼 火腿看重他「引導投手」的經驗
林家正是台灣國家隊近年不可或缺的本壘指揮官，不僅在2024年世界棒球12強賽助隊奪下隊史首冠，在本屆經典賽預賽中也曾擔綱主戰捕手，豐富的國際賽經驗與對美式風格投手的了解，是火腿隊極為看重的特質。
目前火腿隊陣中有同樣入選經典賽的台灣好手「火球男」古林睿煬，以及潛力小將孫易磊。林家正對此也充滿期待：「我們一個是投手，一個是捕手，希望我們能發揮各自的優勢，再加上投手們的優勢，為球隊做出貢獻。」他也期待在球場能出現台灣投捕搭擋，為火腿隊搶下每一場勝利。