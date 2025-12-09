我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周柯宇（左）被陳妍希帶回城市裡讀書，對她產生不一樣的感情。（圖／翻攝自微博@電視劇狙擊蝴蝶）

陳妍希和陳曉離婚後，積極回歸拍戲，近來在陸劇《狙擊蝴蝶》中和年下男周柯宇談姐弟戀，劇中設定兩人相差11歲，實際上則相差19歲，卻毫無違和感，周柯宇是迪麗熱巴師弟，同時也是迪麗熱巴的粉絲，初次見到熱巴時，瞬間變成小迷弟，模樣超可愛。23歲的周柯宇本名周丹尼爾，在美國出生，父母在他兒時離異，家裡還有2位哥哥，他曾在受訪時透露，哥哥就像是他的避風港，不管有什麼煩惱都能向哥哥們傾訴。周柯宇16歲就加入嘉行傳媒旗下的嘉行新悅，是迪麗熱巴的師弟，和豐楚軒、蔣熠銘、盧奐瑜、趙澤帆組成男團「新悅少年BEST」正式出道。有趣的是，周柯宇也是迪麗熱巴的粉絲，有次在練舞時，迪麗熱巴突然出現，讓他頓時呆掉，化身小迷弟模樣超級可愛，後來和迪麗熱巴合作綜藝節目《開始推理吧》也讓他圓夢，更直接在節目上告白，「每次都期待可以見到她。」2019年周柯宇主演網路劇《我曾記得那男孩》，隔年7月參加《快樂大本營》的特別企劃《站穩了！朋友》，於2021年參加《創造營2021》並以第10名成績，成為限定男團「INTO1」成員。除了在音樂領域中發展得相當出色之外，周柯宇也悄悄在戲劇圈展露頭角，今年在《樹下有片紅房子》中飾演學霸宋叢，在學校裡成績優異，是老師眼中的好學生，但家庭變故對他產生巨大影響，對於深沉的角色也能表現得到位，獲得好評。周柯宇在《狙擊蝴蝶》中飾演李霧，原本只是陳妍希家人資助的偏鄉地區的孩子，因緣際會下，他被陳妍希帶到大城市求學，劇情今昔時空穿插，帶出兩人從姐弟變成戀人的奇妙變化，周柯宇對姐姐的霸氣吻也擄獲一票粉絲的心。