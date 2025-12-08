我是廣告 請繼續往下閱讀

▲施京明飾演陳妍希的爸爸，鼓勵她敢於選擇。（圖／翻攝自YouTube 騰訊視頻）

▲陳妍希（右）新戲和周柯宇上演姐弟戀。（圖／翻攝自微博＠電視劇狙擊蝴蝶）

陳妍希和陳曉離婚後復出拍戲，在新戲《狙擊蝴蝶》中飾演岑矜，與老公吳复（李泰 飾）婚姻觸礁，在談離婚時痛哭失聲，向爸爸訴苦，「無法想像未來的生活沒有他」，而飾演陳妍希爸爸的施京明安慰女兒，「婚姻是雙向選擇，工作不順心可以換，婚姻讓妳痛苦也可以離，重要的是敢於選擇。」被讚超有智慧。劇中陳妍希婚姻觸礁，她向爸爸吐露心裡話，對於即將走到離婚這條路，她自己也無法接受，哭喊，「只要想到未來我的生活裡不會有他，我不知道怎麼去接受，我也不懂。」飾演陳妍希爸爸的施京明並沒有給予太矯情的安慰，反而對她說，婚姻是雙向選擇，「不要因為這個就否定自己，生活不可能一帆風順。」工作、婚姻都可以換，可以離，重要的是敢於選擇，並為自己的選擇負責，被許多網友大讚這段太好哭，「太有智慧了爸爸」、「拍的手法太棒了」、「這段好感動」。陳妍希在《狙擊蝴蝶》中化身長腿姐姐，將過去由父母資助的青少年周柯宇帶回城市求學，劇情今昔交錯，多年後在職場上重逢的兩人，前4集就上演激吻畫面，讓觀眾看得臉紅心跳，而陳妍希的作品也正面對決前夫陳曉的《大生意人》，兩部口碑都在飆升中。《狙擊蝴蝶》總共15集，目前在Netflix播出，今（8）日更新第10集。