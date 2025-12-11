我是廣告 請繼續往下閱讀

42歲的陳妍希，近來和23歲的周柯宇合作甜寵劇《狙擊蝴蝶》受到關注，劇中她對這位沒有血緣關係的弟弟產生特殊情愫，加上周柯宇的強烈攻勢，讓戀情有了進展。看著看著，莫名其妙就入戲，回神才發現，為什麼陳妍希42歲還能演甜寵劇？甚至你會忘記她還是一個孩子的媽！4大關鍵不可或缺，像是兩人的最萌身高差，還有陳妍希的肉肉臉，以及服裝的加分等等。陳妍希過去以電影《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角沈佳宜爆紅，清純的外型加上馬尾、校服，笑起來還有可愛的酒窩，當時迷倒一票男生，還有初戀系女神的封號，好像大家的初戀就應該長這樣，才夠浪漫、夠值得被深藏在心底。而這次陳妍希在《狙擊蝴蝶》中，有幾個心碎的表情、開心的笑臉，被許多觀眾說根本是夢回沈佳宜，大讚她保養得很好一點都沒變，馬上就勾起大家心中的夢中情人。陳妍希之前在《神鵰俠侶》中飾演小龍女，也是這部戲和陳曉戀愛、結婚，但因為小龍女很多女神級人物演過，像是潘迎紫、吳倩蓮、劉亦菲等，陳妍希的版本馬上被拿出來比較，她的肉肉臉還一度被攻擊小龍女變小籠包。不過這個年代，每個女明星都瘦得跟什麼一樣，陳妍希的肉肉臉反而變成優勢，尤其她又搭檔小她19歲的周柯宇，沒點嬰兒肥，怎麼能縮短兩人之間的視覺年齡差呢！陳妍希飾演的岑矜是一名創意公司的高官，照理說套裝應該是日常，但她常常穿針織衣、牛仔單品，有時候還會穿百褶裙加上穆勒鞋，最新一集中，她在加班時被大樓的警鈴嚇到，以為出意外，瘋狂往外跑，結果只是演習，鞋子還掉一隻在大樓裡，後來是周柯宇幫她撿回來，宛如大學生戀愛時會發生的場景。161公分的陳妍希和188公分的周柯宇有著最萌身高差，劇情今昔交錯，周柯宇過去曾是陳妍希父母資助的小孩，因家中變故，陳妍希將他帶到大城市就學，當時為了營造姐姐感，陳妍希留著一頭浪漫長髮，周柯宇在學校被欺負，她去學校嗆聲的場景，讓全班同學直呼，「太帥！」後來周柯宇出國讀書，再回國兩人又碰上，似乎藏著一些難以啟齒的過往，此時的周柯宇已經不再是沒自信的小屁孩，而是自己創業的CEO，陳妍希依舊在本行工作，但也剪了個俐落的短髮。沒想到這個短髮，讓陳妍希看起來更嬌小，更有學生味，被周柯宇寵起來，甜到沒話說，許多觀眾看完都驚呼，「對欸！陳妍希其實是一個孩子的媽了！」