▲周柯宇（左）在《狙擊蝴蝶》中和陳妍希談姐弟戀，兩人私下相差19歲。（圖／翻攝自YouTube 愛豆星日常）

陳妍希近來和小19歲的周柯宇合作甜寵劇《狙擊蝴蝶》口碑爆棚，談到彼此的第一印象，周柯宇提到陳妍希的經典電影《那些年，我們一起追的女孩》，能和當年的女神合作，他用「很神奇」來形容這樣的緣分，不過陳妍希卻在一旁吐槽，「那時候你出生了嗎？」周柯宇聽了馬上起身，作勢要離場，把眾人逗樂。周柯宇在節目中被問到有沒有看過陳妍希的作品，他說，「有啊，《那些年，我們一起追的女孩》很經典的。」還在現場喊起沈佳宜（陳妍希角色名），接著他想分享，經過這麼多年，能和當年的女神一起合作，感覺非常神奇，陳妍希突然打斷，「那時候你出生了嗎？」周柯宇瞬間眼睛瞪大，起身喊，「不做採訪了！」陳妍希露出得逞的笑容，直呼，「開玩笑的啦！」把周柯宇拉回來。《那些年，我們一起追的女孩》是2011年的電影，當時陳妍希28歲，2002年出生的周柯宇才9歲，不少網友笑說，他看的肯定是重播。周柯宇接著說，「她跟以前沒什麼變化，以前看她長什麼樣，現在還長什麼樣，很有視覺衝擊。」直呼有些人會經過一些歲月的洗禮，但陳妍希完全沒有。此時陳妍希又調皮，把周柯宇推走，「還是有點的啦！」周柯宇直接被她推出鏡頭外面，陳妍希笑喊，「我力氣那麼大嗎！」周柯宇因為這部劇，被許多人誇是為了姐弟戀而生的，但陳妍希倒是不這麼認為，她透露周柯宇雖然年輕，但私下很能照顧人，「他的樣子跟感覺會比真實年齡大些。」在《狙擊蝴蝶》中，陳妍希化身「長腿姐姐」，把在偏鄉讀書的周柯宇帶回城市求學，周柯宇也逐漸對她產生愛意，播出後攻佔Netflix熱播榜，有網友統計開播6集兩人就親了18次，尤其他們相差27公分，當周柯宇捧著陳妍希的臉，甜蜜又羞澀的畫面讓人不忍直視。官方幕後花絮中也釋出，周柯宇在排戲時，只要靠近陳妍希就害羞到不行，導演教他要使壞的感覺，陳妍希笑喊，「弟弟現在哪能想使壞，只想保命好嗎！」該劇自12月4日播出後，一星期就在騰訊視頻熱度達到26000（大熱劇的平均熱度是28000）；在豆瓣電視劇熱度排行暫居第二名，貓眼、百度、微信指數都是斷層級第一，抖音播放量破8億，被說是A級劇播出S+效果（小成本爆款）。