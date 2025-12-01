我是廣告 請繼續往下閱讀

▲微笑王子張棟樑（如圖）將於2026年1月在高雄流行音樂中心開唱，他表示現在陷入選歌地獄，想挑戰唱台語歌，回饋台灣觀眾。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）

出道21年的「微笑王子」張棟樑魅力不減，日前宣布將於明（2026）年1月10日前進高雄流行音樂中心開唱，門票一開賣即傳出完售捷報。對此，主辦單位今（1）日宣布好消息，經系統清票作業後，將有少量票券釋出，呼籲向隅粉絲把握最後搶票機會。張棟樑也表示要送粉絲大禮，開放點歌，到時可能也會大放送，在舞台上演出他在《無敵珊寶妹》裡的經典角色「孫無敵」。剛迎來44歲生日的張棟樑，得知完售消息後感動表示：「這絕對是最棒、也是最溫暖的生日禮物！」他更接地氣地大秀台語，向台灣歌迷喊話：「乾蝦乾蝦，緊加乾蝦（真的感謝）！」除了許願世界平安，他也承諾將以最熱烈的表演回報大家，期盼歌迷們能心滿意足地走出高流。為了回饋歌迷，張棟樑這次大方開放「許願點歌」，將社群留言作為限定曲目的參考。不過出道多年經典情歌無數，讓他陷入了「選歌地獄」，苦笑說：「畢竟是主體性巡演，要考量流暢度，但我會盡量滿足大家！」針對高雄場，他透露每一站都會有「城市限定曲」，面對大批粉絲敲碗台語歌，他語帶玄機地說：「其實限定曲原意是想分享早期接觸的台灣流行音樂，但台語歌確實是很好的選項，請容我再構思一下，希望能給大家驚喜！」有趣的是，先前蘇州場曾有歌迷點播經典神曲〈情花開〉，鮮少公開演唱此曲的他竟破例邊唱邊跳，重現當年偶像劇《無敵珊寶妹》中「孫無敵」的帥氣身影，讓全場陷入回憶殺。台灣歌迷見狀也瘋狂敲碗高雄場比照辦理，張棟樑幽默笑回：「看到大家開心就功德圓滿了！至於高雄場會不會唱，就看屆時『孫無敵』有沒有上身囉！」不過被問到是否會加碼熱舞？他則以一貫的幽默風格婉拒：「跳舞？跟演唱會主題『第21個故事』好像不搭調耶！如果我認真跳舞，『故事』可能就說不下去了啦！」張棟樑《第二十一個故事》巡迴演唱會-高雄站將於2026年1月10 日在高雄流行音樂中心登場。少量釋出票券詳情請鎖定KKTIX官網或「台灣全球音樂」FB 粉專。▲張棟樑《第二十一個故事》巡迴演唱會高雄站時間：2026 年1月10 日（六）19:00地點：高雄流行音樂中心海音館