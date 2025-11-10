韓國人氣男團ATEEZ宣布將於2026年1月24日來台灣舉辦《2026 ATEEZ WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]》演唱會，地點為林口國立體育大學體育館。這是他們睽違近3年再度登台，也是巡迴演唱會的亞洲首站，將帶來全新震撼舞台，門票11月20日在寬宏售票系統開賣，《NOWNEWS今日新聞》整理票價、售票資訊帶大家一次看。
ATEEZ演唱會票價一覽 門票11/20全面開賣
ATEEZ亞巡台灣站票價分為：7490元（ATINY VIP Package）、6990元（Fantasy VIP Package）、5,880元、5,280元、4,880元、3880元。前2種價位有不同的VIP粉絲福利，全部門票都採實名制販售。
ATINY粉絲團會員可優先購票，預購時間為11月19日上午10點至20日上午9點59分，全面售票時間則是11月20日中午12點，在寬宏售票開賣。
ATEEZ才剛拿年度K-POP藝人 巡演將挑戰極限
ATEEZ今年榮獲iHeartRadio音樂獎「年度K-POP藝人」殊榮，此次巡迴不僅代表他們一路以來驚豔全球的音樂旅程，更宣告全新篇章的展開。
ATINY將能欣賞到令人難忘的舞台演出，無論是每次必備的經典神曲、精湛且高強度的舞蹈，還是震撼的視覺效果。憑藉獨一無二的天賦與熱情，ATEEZ每次都挑戰極限，而這次巡演也將再度突破，驚豔全球粉絲 ！
ATEEZ簡介！12月也將來台參加AAA
ATEEZ於2018年出道，由8位成員弘中、星化、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮、鍾浩組成，以強勁舞台表現與故事性音樂聞名，出道短短4個月便舉辦全球巡演並售罄。他們還曾登上美國最具代表性的流行音樂節Coachella、及日本Summer Sonic音樂季等國際舞台。
ATEEZ的第2張專輯《THE WORLD EP.FIN : WILL》在Billboard 200更奪下冠軍，並連續上榜6週。最新作品《GOLDEN HOUR : Part.3》主打歌〈Lemon Drop〉與〈In Your Fantasy〉也雙雙打入Billboard Hot 100，實力超狂。今年AAA（亞洲明星盛典）頒獎典禮12月將在台灣高雄舉行，ATEEZ屆時也會來台參加，更會出席12月7日的ACON音樂節。
📌2026 ATEEZ世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站完整資訊
✦ 演出日期：2026年1月24日(六) 18:00
✦ 演出地點：國立體育大學綜合體育館(林口體育館)
✦ 演出票價：$7,490(ATINY VIP Package) / $6,990(Fantasy VIP Package) / $5,880 / $5,280 / $4,880 / $3,880
✔ ATINY VIP Package NTD7,490
✧ 註冊登記時間：2025年11月10日（一）10:00am起至2025年11月13日（四）10:00am止。
✧請務必在指定時間區間內完成註冊與登記，方有資格享有“ATINY” Membership 官方會員專屬優先購票權利。
“ATINY” Membership 官方會員專屬優先購票
✧優先購票時間：2025年11月19日（三）10:00am起至2025年11月20日（四）9:59am止。
✧ “ATINY”Membership註冊登記成功者方可參與優先購票，登記成功不保證購票成功。
✧採實名制入場，不限票價，每個會員限購6張。
✧記得請先於寬宏售票系統加入會員並完成相關實名制資料登錄，若非“ATINY” Membership會員本人購買票券，主辦單位保有取消該票券之權利。
全面啟售
✦2025年11月20日（四）12:00pm
✦採實名制，每人限購6張（含優先預購張數）。
資料來源：寬宏藝術
✔ ATINY VIP Package NTD7,490
- 1張$7,480演唱會票券
- 演出前觀看藝人soundcheck
- 演出後Send Off活動 (僅限ATINY VIP Package ; 活動間不可自拍)
- VIP專屬小禮1份
- 周邊商品優先購買權 (僅限演出現場有提供販售周邊時，依實際狀況而定)
- 優先入場，仍需依序號整隊排隊入場。
- 1張$6,980演唱會票券
- 演出前觀看藝人soundcheck
- VIP專屬小禮1份
- 優先入場，但於ATINY VIP 觀眾之後，方可進場；搖滾站席仍需依序號整隊排隊入場，購買座席者按票券上座號對號入座。
✧ 註冊登記時間：2025年11月10日（一）10:00am起至2025年11月13日（四）10:00am止。
✧請務必在指定時間區間內完成註冊與登記，方有資格享有“ATINY” Membership 官方會員專屬優先購票權利。
“ATINY” Membership 官方會員專屬優先購票
✧優先購票時間：2025年11月19日（三）10:00am起至2025年11月20日（四）9:59am止。
✧ “ATINY”Membership註冊登記成功者方可參與優先購票，登記成功不保證購票成功。
✧採實名制入場，不限票價，每個會員限購6張。
✧記得請先於寬宏售票系統加入會員並完成相關實名制資料登錄，若非“ATINY” Membership會員本人購買票券，主辦單位保有取消該票券之權利。
全面啟售
✦2025年11月20日（四）12:00pm
✦採實名制，每人限購6張（含優先預購張數）。
