金曲歌后魏如萱日前在中國上海舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會，特別來賓是陳綺貞，兩人相隔11年再度同框合唱，
瞬間轟動全場，歌迷直喊太感動了。魏如萱也好事近了，預計在2026年2月重返台北小巨蛋，這是她相隔3年後再度在小巨蛋開唱，11月27日開始搶票，有在11月19日晚間18:00前入會「好多會員」的會員，可優先購票，11月29日全面開賣，售票平台為KKTIX。
申請小巨蛋檔期 歷時1年半
2025對魏如萱的重要里程碑，她二封金曲歌后，緊接著2026年初又要在台北小巨蛋開演唱會。其實在準備發行專輯《珍珠刑》的2024年上半年起，
經紀公司就開始持續申請台北小巨蛋，但每次都成為候補。這次的申請歷時1年6個月， 終於在今年順利取得檔期。
魏如萱在上海介紹陳綺貞出場時，還玩了台灣人最愛的諧音哏，她問台下粉絲：「手機準備好喔。你們綺（期）待嗎？我也好綺待！」語一落，全場尖叫連環爆，
因為粉絲早已嗅到今晚的天后級驚喜。
陳綺貞任嘉賓！兩人相隔11年再合唱
就在音樂響起的下一刻，
陳綺貞升上舞台，全場直接尖叫淹沒音樂。 兩人相隔11年再次合唱〈在不確定的世界裡〉， 這首是陳綺貞寫給魏如萱的歌， 當時兩人合拍MV，由知名導演黃中平執導，獲得第26屆金曲獎最佳 音樂錄影帶。
從彩排開始陳綺貞一開口，
溫柔的第一句就讓現場所有人心臟停拍。魏如萱表示：「站在她旁邊我快石化了啦！」 陳綺貞也在台上表示：「這2年演出改編了很多歌曲， 但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的，或是屬於我和魏如萱的歌。」語畢，全場再次引爆歌迷尖叫。
怪奇的珍珠變怪「綺」 魏如萱大玩諧音哏
面對偶像站在身旁，魏如萱難得收斂調皮表示：「她是我的偶像，
我真的不敢造次。」並笑稱：「這是珍珠巡第6場，因為有綺貞， 所以今天這場叫做「怪綺的貞珠』！」現場大笑。
陳綺貞表示，她接下擔任嘉賓邀請後，認真聽遍魏如萱所有的歌，
發現〈香格里拉〉不論曲調或是歌詞的畫面感都非常適合跟〈 旅行的意義〉銜接，應該會讓觀眾驚喜， 於是提出兩首接著唱的想法。由陳建騏負責編曲、反覆調整後， 終於完成這個全新版本的〈旅行里拉〉，於上海站首次公開。 演唱時唱到「說不出你愛我的原因」，綺貞突然轉頭問魏如萱： 「你愛我嗎？」魏如萱毫不猶豫大喊：「愛！」全場心臟瞬間爆擊，魏如萱也主動緊緊抱住綺貞， 成為全晚最可愛的名場面。
不願讓你一個人 魏如萱要粉絲戴耳機聽歌
到了演唱會尾聲，面對粉絲的不捨，
魏如萱表示：「我不會讓你們一個人啊，你們不會是一個人。 現在我就在你們身邊。等演唱會結束你們回家的時候，耳機一戴， 我就跟你們回家了。」全場再次爆炸，氣氛溫柔而熱烈。
《怪奇的珍珠》台北旗艦場售票資訊一次看
演出時間：2026年2月7日、2月8日
演出地點：台北小巨蛋
開售日：11/27（四）中午12:00（加入好多會員可優先購買）
11/29（六）中午12:00 全面啟售
售票網站：𝗞𝗞𝗧𝗜𝗫
票價：$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800
好多會員優先購票 注意事項
・點好多音樂官網連結，免費註冊會員。
・需留意：好多會員註冊申請截止時間：2025/11/19 (三) 18:00截止，超過此時間註冊的會員，無法享有優先購票權利。
・購票時需輸入完整『好多會員編號』，其中包含大小寫皆須相同，建議事先至自己的信箱，用關鍵字查詢 [ 好多【會員認證】註冊成功 ] 信件，確認會員編號。
・若有遺失會員編號、或會員註冊相關疑問，請mail至 forgoodmember@gmail.com 詢問。
・會員優先購僅限KKTIX網站購票、不開放機台購票。
・每一組『好多會員編號』每場至多限購4張。
資料來源：KKTIX
