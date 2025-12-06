我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AAA的藝人觀賞區設置在舞台左右側。（圖／讀者提供）

AAA保留TWICE概念舞台！讓觀眾360零死角追星

AAA是什麼？韓國少數的綜合性頒獎典禮

▲AAA的紅毯設置在舞台後方，藝人會乘坐花車入場。（圖／讀者提供）

南韓年度盛事AAA今（6）日在高雄世運主場館登場，《NOWNEWS今日新聞》搶先直擊現場的所有亮點，主舞台保留上上週TWICE的360度環繞配置、四面LED大螢幕等概念，讓全場觀眾從任何角度都能零死角捕捉40組藝人的每個細節。場館尾端還規劃紅毯星光大道，一走進去就是滿滿豪華排場，也替台灣再添一筆舉辦國際級典禮的代表性時刻。南韓女團TWICE上上週11月22日、23日在高雄世運連唱2晚，用上360度環繞舞台震撼全場；她們一結束演出，AAA團隊接力進場，把原本的配置快速轉換成頒獎典禮模式。12月6日正式登場的AAA，不只TWICE的360度概念舞台，連四面LED巨型螢幕牆也都有，讓觀眾無論坐哪區都能零死角捕捉每位藝人。這種環繞式呈現，在韓國頒獎典禮中算是相當少見，可說是把高雄世運的舞台優勢發揮到極致。這次的主舞台，跟去年（2024）的MAMA很像，在左右、後方側設置兩大藝人觀賞區域，頒獎台也是左右各一；舞台的尾端則是紅毯主舞台，讓藝人以乘坐花車的方式入場與觀眾打招呼，十分新穎特別。此外，每一個座位上也都有配置專屬的小手燈，每一台都有印製專屬的座位編號，讓這次入場的觀眾能夠收藏留念。除了典禮走高規格路線，這次主辦在機場迎星的排場也同樣火力全開。為了AAA的接機，他們直接拉出大規模維安隊形：台灣保鑣15位、韓方保鑣10位，再加上約50名工作人員以及小港機場警力，全場從室內到戶外都被拉上紅龍，光是小港機場就切成至少5大動線、外加停車場4區封鎖區。最誇張的是，超過3000名粉絲擠爆現場，堪稱近年韓星來台最滿、最狂的一回。AAA由南韓媒體《StarNews》打造，是少數同時把歌手、演員都請進同一場的綜合性頒獎典禮，每年都把在K-POP、韓劇、韓國電影領域最發光的明星們通通集合起來。因為卡司夠華、舞台夠多元，還常常有只有在AAA才看得到的特別合作舞台，所以每屆都能掀起巨大討論。像BTS、BLACKPINK、SEVENTEEN、金秀賢、劉亞仁、朴敏英、邊佑錫等大咖，都曾在這裡抱走獎項。