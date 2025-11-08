同時提醒稍後14：00會進行加場場次的清票，粉絲可把握最後機會購票。

▲TXT的2場大巨蛋演唱會顯示完售。（圖／tixCraft拓元售票系統）

BTS最強師弟團TOMORROW X TOGETHER（簡稱：TXT）將在2026年1月31日於台北大巨蛋開演唱會，2.5萬張門票已在10月25日通通賣完，主辦單位遠雄創藝Farglory Creative日前宣布加場，門票今（8）日中午12點於tixCraft拓元售票系統正式開賣，根據統計，加場門票在4分鐘內完售，人氣相當驚人！《NOWNEWS今日新聞》詢問主辦單位，對方證實：「TOMORROW X TOGETHER稍早12點開賣，售票系統湧入3萬人同時上線搶票，門票瞬間被搶購一空，2場大巨蛋共售5萬張票。」TXT大巨蛋加場票券今天中午12點開賣，拓元售票網瞬間湧入大批粉絲瘋搶，短短4分鐘就顯示全場2.5萬張門票完售。不過部分區域仍陸續釋出少量票券，粉絲持續刷新頁面、拼手速搶好位，直到12點18分正式全數售罄，火熱程度再創紀錄。TXT這次的大巨蛋演唱會將於2026年1月31日、2月1日舉辦，2場總計5萬張門票，價格分成9種：6980元、6480元、5980元、4980元、4480元、3980元、2980元、身障席2990元、L2看台身障席2490元，在tixCraft拓元售票系統販售。TOMORROW X TOGETHER於2019年出道以來，交出多項傲人成績單，YouTube總點閱達到34億次點擊，5位成員以及官方IG帳號共吸引逾6000萬人追蹤。他們10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》，首周更創下熱銷31萬8000張的紀錄，迅速登上Oricon每日專輯排行榜榜首，展現在全球驚人號召力。即使團體在全球享有高人氣，TOMORROW X TOGETHER仍遵守著與台灣MOA的再次見面的約定，他們2024年結束2場林口體育館專場演出後，2026年1月31日帶著最新巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》返台開唱，門票在25日宣告完售，線上同時湧入4萬人搶票，使得大批粉絲敲碗表示「拜託再唱一場」，在主辦單位的爭取下確定加場。演出時間：2026年1月31日（六）18：002026年2月01日（日）17：00演出地點：台北大巨蛋活動票價：特A座位區6980 （含彩排福利&紀念吊牌）、特B座位區6480看台座位區5980、4980、4480、3980、2980B1看台身障席2990、L2看台身障席2490售票系統：tixCraft拓元售票系統TXT是BIGHIT MUSIC繼2013年推出BTS（防彈少年團）後，相隔6年再推出的5人男團，成員包含4位韓國人：然竣（YEONJUN）、秀彬（SOOBIN）、杋圭（BEOMGYU）、太顯（TAEHYUN），以及韓裔美國人休寧凱（HUENINGKAI）等，除了秀彬和休寧凱之外，其他3名成員都是通過街頭選角進入公司，休寧凱是因為參加的最後一場試鏡的公司員工，轉職到BIGHIT MUSIC工作而聯繫他參加試鏡，最終加入BIGHIT MUSIC；秀彬是通過E-Mail申請加入，2019年3月4日正式出道。他們準備出道前，超長的團名TOMORROW X TOGETHER就引起關注，韓文名為9字「투모로우바이투게더」，英文則有17個字，由於過長，不論是公司、粉絲、外界或是媒體，均以「TXT」簡稱他們，而團名意思為：不同的你我聚在一起，為一個共同的夢想創造未來。不只是團名長，很多作品名字也愛以故事「取長名」，包含《CROWN（有一天頭上長出了角）》、《Run Away（我在9又4分之3月台等你）》、《Devil by the Window（在午夜窗前遇見的惡魔聲音十分甜美）》、《Miracle（每當你和我在一起的每個瞬間 奇蹟都在發生）》等等，因為頻繁出現歌名落落長的情形，這也成了TXT的特色之一。TXT曾在2023年、2024年連2年來台開唱，舞台規模一年比一年盛大，從初次訪台的南港展覽館到林口體育館，當時還跟MOA約定「一定會再來」，本次巡演也遵守承諾，2026年確定進軍台北大巨蛋舉辦演唱會！他們將與泰妍、GD、Super Junior、NCT DREAM、TWICE等韓流巨星並列，正式躋身能站上大巨蛋的頂級韓星行列。