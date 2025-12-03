我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西城男孩宣布回到高雄開唱。（圖／翻攝自臉書Westlife）

英國傳奇天團Westlife（西城男孩）迎來成軍25週年，今正式宣布推出全新企劃《WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》，並將在明年2月5日於高雄流行音樂中心舉行限定演出，過去多次訪台的他們一直對台灣粉絲的熱情念念不忘，這次更罕見地主動提出「想回到高雄」，讓南部歌迷瞬間嗨翻，這回的陣容由Nicky、Kian、Shane三位原成員組成，並預告將以截然不同的方式呈現經典曲目。與過去的世界巡演不同，這次西城男孩決定挑戰更高難度的演出形式——與「台北愛樂」合作，以大型管弦樂編制打造全新聲響，他們將把今年於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）造成轟動的特別演出，完整複製到高雄舞台。官方透露，本次將以弦樂、銅管、鋼琴與和聲重新詮釋多首經典歌曲，為粉絲帶來前所未有的聽覺層次，象徵西城男孩準備邁入下一段音樂旅程的全新風貌。西城男孩談到再訪亞洲的心情仍十分激動，他們表示：「亞洲帶給我們許多重要的回憶，因此能把在皇家阿爾伯特音樂廳演出的內容帶到高雄，是我們非常珍惜的事。」西城男孩也強調，這次的表演不只是一場演唱會，而是與粉絲過去二十多年共同走過的紀念典禮：「從歌迷相伴的青春，到我們一路留下的歌曲，每一段都值得重新被聽見。」成員們坦言，能用交響樂方式重新演奏那些陪大家成長的歌曲，是夢寐以求的時刻。Westlife出道後便寫下多項紀錄，包括全球超過5500萬張專輯銷量、14首全英金榜冠軍單曲，至今仍無其他男團能撼動他們的地位。兩年前，他們憑藉《The Wild Dreams Tour》攻下台北小巨蛋與高雄巨蛋，讓粉絲瘋狂回味。這次25週年巡演則以「Gala」為核心概念，結合現場交響樂與經典情歌，讓粉絲可在更精緻、更莊重的氛圍下重新感受西城男孩的招牌魅力，因為是「一夜限定」演出，加上僅選高雄，不少粉絲直喊：「南部迎來史上最浪漫的一晚！」主辦方Live Nation Taiwan公布，本次演唱會將於12月8日上午11點開放會員預售，12月9日上午11點在拓元售票系統全面開賣，消息一出，許多粉絲已開始摩拳擦掌準備搶票，預測將再度出現「開賣瞬秒」的盛況。不少歌迷也感動留言：「謝謝他們願意再回到台灣」、「高雄真的太幸福」、「用交響樂版唱〈My Love〉一定會哭爆」，顯示西城男孩的魅力在台灣依然深植人心。