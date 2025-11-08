今天上午10點開放官方會員登記，至11月9日（日）23：59截止。

BABYMONSTER介紹 BLACKPINK最強師妹

南韓女天團BLACKPINK的最強師妹BABYMONSTER確定2026年1月2日、3日在台北小巨蛋舉辦演唱會，詳細售票資訊今（8）日出爐，票價總計7種：6500元、5600元、4800元、4200元、3200元、2200元、800元，採取3階段賣票，包含：11月14日的Fanclub優先購、Joox優先購，以及11月15日一般販售，通通都在KKTIX網站販售。此外，演出日期：2026年1月2日（五）2026年1月2日（六）演出地點：台北小巨蛋演出票價：6500、5600、4800、4200、3200、2200、800售票日期：2025年11月08日10：00－11月9日（日）23：592025年11月14日（五）13：00－23：592025年11月14日（五）15：00－23：592025年11月15日（六）12：00售票平台：KKTIX網站購票📌全場均為座位席📌6500元為6480元演出票券＋20元福利券📌VIP包含20元福利券（請查閱粉絲福利說明圖）📌台北站「紅紫2A2B」因位置較為斜邊，太近舞台及舞台架設角度問題，有可能觀賞不到。📌身心障礙者優惠席：僅限KKTIX網站購票，需加入會員並通過「手機號碼及電子郵件地址」驗證，請務必在活動啟售前24小時完成「身心障礙者身分認證」，售票當天無法保證能認證成功，24小時之內才認證的帳號恕無法確保能順利購票。BABYMONSTER出道至今3年，今年火力全開，9月才剛結束為期長達8個月的世界巡迴演唱會，緊接著10月10日又推出最新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日則會公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，這首融合嘻哈、舞曲、搖滾等多種元素，以強勁的低音線條與極具中毒性的旋律為特色。歌詞從全新角度詮釋「PSYCHO（瘋狂）」的意涵，展現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛圍與BABYMONSTER特有的嘻哈態度，引發廣大迴響。BABYMONSTER是YG娛樂繼2016年8月8日推出BLACKPINK後，時隔7年再推出的女子偶像團體，由3位韓國籍成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本籍成員Ruka、Asa以及2位泰國籍成員Pharita、Chiquita總計7位組成，原定2023年9月出道，卻因團體品質問題，決定推遲至11月；一出道就一鳴驚人，作品《DRIP》、《SHEESH》都成為破億金曲。其實，BABYMONSTER尚未出道前，官方YouTube就已經有312萬人訂閱，公開的幕後花絮、練習生影片觀看數累積至今超過4億瀏覽，IG當時也有339萬人追蹤，人氣不容小覷。她們曾在2024年6月23日首度來台，於台北流行音樂中心與粉絲同歡，今年曾二度來台，6月28日、29日在林口體育館舉辦萬人演唱會，如今場地再升級，確定2026年1月2日、3日在台北小巨蛋開演唱會，成為來台攻蛋之一的K-POP女團。