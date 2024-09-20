BABYMONSTER雅賢打Pass：偷給我　粉絲笑暈：欺負經紀人不懂中文

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▲BABYMONSTER是BLACKPINK的師妹團，目前出道6個月。（BABYMONSTER X）

▲▼Ahyeon用中文跟粉絲打pass、偷收禮物，全網笑瘋「欺負經紀人不懂中文」。（圖／火雞麵大王微博）

南韓女天團BLACKPINK的師妹BABYMONSTER才出道6個月，就因為精湛舞藝跟洗腦歌曲，收穫許多國內外粉絲。一名喜歡Ahyeon（鄭雅賢）的中國歌迷，親手製作禮物想在機場送給偶像，礙於公司規定不能收禮物，但Ahyeon不忍心看粉絲失望，就用中文說「妳一會兒偷偷給我」，讓人大笑：「欺負經紀人不會中文是吧！」一名中國粉絲在機場亮出手做的精緻禮物想送給Ahyeon，但公司明文規定不能收禮，經紀人也不斷出面阻擋，粉絲用中文不斷表示：「我這個做了好久，做了很久很久...」Ahyeon就皺眉打Pass用中文說：「妳一會兒偷偷給我！」行為被笑稱是「欺負經紀人不會中文」。在出境排隊時，Ahyeon記得歌迷的禮物，先是說了「很漂亮」，隨即偷看經紀人一眼，再以「障眼法」跟遠方的粉絲互動，下一秒Ahyeon就用護照擋住手，偷偷轉頭接下歌迷的心意，粉絲的愛成功送出，該支影音也在微博破85萬瀏覽，成為話題。BABYMONSTER是「YG娛樂」繼2016年8月8日推出BLACKPINK後，時隔7年再推出的女子偶像團體，由3位韓國籍成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本籍成員Ruka、Asa以及2位泰國籍成員Pharita、Chiquita總計7位組成，原定2023年9月出道，推遲至同年11月27日，但當年Ahyeon身體欠佳缺席，直到今年4月1日「才是真正完整體的7人出道」，因此BABYMONSTER有2個出道日，分別是2023年11月27日（6人出道）、2024年4月1日（7人出道）。Ahyeon未正式亮相前，就多次因外貌、出眾的舞蹈實力，出道前就獲封「小Jennie」美譽；她還是練習生時，就受到BLACKPINK很多照顧與建議，Ahyeon也一直視Jennie為榜樣，「她是給我帶來最大靈感的人，很榮幸能被叫做小Jennie，我想成為像Jennie前輩一樣，做得好、找到屬於自己特色的藝術家」。目前17歲的Ahyeon，就會講韓文、英文、中文等3種語言，起因是爸爸對她說「語言隨時會帶來很大的幫助」，所以除了母語韓文，她5歲開始學英文，中文於7歲開始學習，言語天賦一流。