紀卜心這次沒嗆網友！拉領口看價格道歉：抱歉我不是故意的

BABYMONSTER雅賢打Pass：偷給我　粉絲笑暈：欺負經紀人不懂中文

記者陳雅蘭／綜合報導

▲BABYMONSTER成員Ahyeon（鄭雅賢）會講韓文、英文、中文，日前用中文偷跟粉絲互動，全網笑翻「欺負經紀人不懂中文」。（圖／BABYMONSTER X）
▲BABYMONSTER成員Ahyeon（鄭雅賢）會講韓文、英文、中文，日前用中文偷跟粉絲互動，全網笑翻「欺負經紀人不懂中文」。（圖／BABYMONSTER X）
南韓女天團BLACKPINK的師妹BABYMONSTER才出道6個月，就因為精湛舞藝跟洗腦歌曲，收穫許多國內外粉絲。一名喜歡Ahyeon（鄭雅賢）的中國歌迷，親手製作禮物想在機場送給偶像，礙於公司規定不能收禮物，但Ahyeon不忍心看粉絲失望，就用中文說「妳一會兒偷偷給我」，讓人大笑：「欺負經紀人不會中文是吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲BABYMONSTER是BLACKPINK的師妹團，目前出道6個月。（BABYMONSTER X）
▲BABYMONSTER是BLACKPINK的師妹團，目前出道6個月。（BABYMONSTER X）
韓星「善用中文」寵粉絲　偷打pass欺負經紀人聽不懂

一名中國粉絲在機場亮出手做的精緻禮物想送給Ahyeon，但公司明文規定不能收禮，經紀人也不斷出面阻擋，粉絲用中文不斷表示：「我這個做了好久，做了很久很久...」Ahyeon就皺眉打Pass用中文說：「妳一會兒偷偷給我！」行為被笑稱是「欺負經紀人不會中文」。

在出境排隊時，Ahyeon記得歌迷的禮物，先是說了「很漂亮」，隨即偷看經紀人一眼，再以「障眼法」跟遠方的粉絲互動，下一秒Ahyeon就用護照擋住手，偷偷轉頭接下歌迷的心意，粉絲的愛成功送出，該支影音也在微博破85萬瀏覽，成為話題。

▲▼Ahyeon用中文跟粉絲打pass、偷收禮物，全網笑瘋「欺負經紀人不懂中文」。（圖／火雞麵大王微博）
▲▼Ahyeon用中文跟粉絲打pass、偷收禮物，全網笑瘋「欺負經紀人不懂中文」。（圖／火雞麵大王微博）
▲▼Ahyeon用中文跟粉絲打pass、偷收禮物，全網笑瘋「欺負經紀人不懂中文」。（圖／火雞麵大王微博）
 
Ahyeon介紹　7歲就會說中文「是BABYMONSTER的王牌」

BABYMONSTER是「YG娛樂」繼2016年8月8日推出BLACKPINK後，時隔7年再推出的女子偶像團體，由3位韓國籍成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本籍成員Ruka、Asa以及2位泰國籍成員Pharita、Chiquita總計7位組成，原定2023年9月出道，推遲至同年11月27日，但當年Ahyeon身體欠佳缺席，直到今年4月1日「才是真正完整體的7人出道」，因此BABYMONSTER有2個出道日，分別是2023年11月27日（6人出道）、2024年4月1日（7人出道）。

Ahyeon未正式亮相前，就多次因外貌、出眾的舞蹈實力，出道前就獲封「小Jennie」美譽；她還是練習生時，就受到BLACKPINK很多照顧與建議，Ahyeon也一直視Jennie為榜樣，「她是給我帶來最大靈感的人，很榮幸能被叫做小Jennie，我想成為像Jennie前輩一樣，做得好、找到屬於自己特色的藝術家」。

目前17歲的Ahyeon，就會講韓文、英文、中文等3種語言，起因是爸爸對她說「語言隨時會帶來很大的幫助」，所以除了母語韓文，她5歲開始學英文，中文於7歲開始學習，言語天賦一流。

BABYMONSTER Ahyeon「大力跳舞」也能被噴！減輕力道表演惹哭粉絲

Jennie談抽菸道歉「韓國人覺得錯、我就改正」　網轟：妳外國人？

BLACKPINK Jennie「D社視角」約會照被流出！男生是GOT7的BamBam

有人假冒Jennie爸爸出書？內容還提女兒私生活　公司否認準備提告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選