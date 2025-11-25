我是廣告 請繼續往下閱讀

RAIN台北小巨蛋開唱 相隔20年二度攻蛋

台北大巨蛋滿滿「濕背秀」 RAIN還想合作台灣歌手

▲RAIN台北小巨蛋演唱會座位圖、票價。（圖／大步整合行銷）

韓流天王RAIN相隔20年重返台北小巨蛋，將於1月17日（星期六）19：00熱鬧開唱，他對此開心表示：而搶票資訊今（25）日完整公開，票價為6800元、5800元、4800元、3800元、2800元、800元、身障優惠400元，將分成3階段售票：11月29日（星期六）10：00－12：00凱基證券優先購、11月29日（星期六）15：00－17：00凱基銀行優先購，最後才是11月30日（星期日）11：30 正式開賣，通通只在Klook販售，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。這次的台北小巨蛋演出，是RAIN時隔20年後二度攻蛋，對於能再次踏上這個對自己意義深重的舞台，RAIN坦言：「心情很感慨！」回想起當年首次攻蛋的種種回憶仍歷歷在目，「台北小巨蛋一直是溫暖、讓我感激的地方！」他感動表示：「當時觀眾熱情的歡呼和溫暖的歡迎，給了我很大的力量，那份回憶到現在都難以忘懷。」除了感謝一直等待的歌迷， RAIN更以此為前進動力允諾，當天要把台北小巨蛋變成一個大型同樂會，「要打造一場跟大家一起傳遞能量、共同享受的舞台，陪著跟大家一起歡笑、一起感動！」更透露自己重返台北小巨蛋的兩大心願：「與粉絲達到『真正的共鳴』！一起創造出真正『好的演出舞台』！」同時不忘感性喊話台粉：「讓大家等了這麼久，我會以更好的樣子出現！我們1／17不見不散！」演出日期：2026年1月17日（星期六）19：00演出地點：台北小巨蛋演出票價：6800、5800、4800、3800、2800、800、身障優惠400售票時間：2025年11月29日（星期六）10：00－12：00 凱基證券優先購2025年11月29日（星期六）15：00－17：00 凱基銀行優先購2025年11月30日（星期日）11：30 正式開賣／開放登記身障愛心票售票系統：klookRAIN也預告將為台北演唱會帶來「從未公開過的限定版演唱會規格」，搶先曝光台北場3大驚喜彩蛋：限定歌單、全新混音版本及升級版舞台，他透露：「很多部分都重新編排，尤其是音樂，把以往的歌曲重新混音，以全新的感覺呈現。粉絲們會看到之前沒見過的特別版本。」問及台北場限定歌單有機會加入中文曲目嗎？RAIN開放歌迷在社群許願，他笑說：「如果粉絲們希望的話，我也很想挑戰看看！」更透露不排除邀請喜歡的台灣歌手合作，「如果有好的機會，也想嘗試更多不同的演出形式」。至於寶島美食小吃部分，RAIN透露此次來台最想去的地方是夜市，他笑說：「每次在台灣都會大吃牛肉麵、川味料理，這次想把目標放在夜市上，因為可以品嚐到各種美食，想在夜市多嘗試不同的小吃。」還不忘在百忙中誠徵「台北小吃探索地圖」，積極請歌迷幫忙推薦台北小巨蛋周邊美食，「粉絲推薦給我的美食我都樂意嘗試！」