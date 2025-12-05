我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多年練習與等待讓俞利一度想放棄，所幸終於在2007年成功站上舞台。（圖／IG@yulyulk）

韓國大勢女團少女時代成員俞利今（5）日迎來36歲了！2001年時，她原本只是陪朋友去SM娛樂徵選，她陪在後面伴舞，沒料到反而被公司人員相中，意外成為練習生。後來，俞利也開始她魔鬼般的練習時期，不過訓練多年後她依然沒收到出道通知，看著同期朋友陸續亮相，自己卻仍停在原地，壓力與失落感逐漸堆積；到了第7年，她心情跌到最低點，甚至認真考慮要不要放棄這條路。沒想到，就在動搖時，公司給了她一個小舞台展示成果，這次表現也讓她迎來命運轉折，順利在2007年以少女時代正式出道。2015年，俞利曾在綜藝節目《吃好活好的方法，你吃飯了嗎？》作客，過程中她提到，自己小時候其實沒有特別想朝演藝圈發展，當時只是朋友想去SM娛樂徵選，但是怕無聊，所以她陪在一旁幫忙伴舞，意外被公司人員相中才開始了練習生生活。加入SM娛樂後，俞利每天跟同期成員練習舞蹈、歌唱，不只要消化每天排滿的課程，還得面對定期評估，任何失誤都可能成為被淘汰的理由。雖然少女時代大多數成員都是受訓約5年才正式出道，但俞利也在節目中感慨回憶起當初練習生的漫長日子，她透露前面那幾年真的非常難熬，因為不知道到底什麼時候能出道；特別是撐到第5、6年的時候，身邊那些曾經一起當練習生的朋友，已經開始一個接著一個出現在舞台上、正式踏入演藝圈，都有了新的努力方向，而自己卻依舊原地打轉、沒有任何動靜，連究竟還要等多久都無法確定，讓俞利當時只能硬著頭皮繼續先撐看看。一晃眼來到了練習生涯的第7年，俞利內心的拉扯也越來越強烈，甚至一度真的動了想放棄的念頭。沒想到，就在快要撐不下去的時候，公司突然給了她一個小舞台，像是最後一次的機會，讓她把這些年練到爛、流過無數汗水的成果全都秀出來，而這一站，也真的成了她人生的轉捩點。演出結束後，高層重新評估俞利的狀態與實力，最後才拍板，讓她和一群老戰友一起組成少女時代。直到2007年8月5日，她才正式站上夢想中的舞台，以副唱和領舞的身分亮相。當時節目播出後，粉絲也紛紛替俞利心疼，更大讚她能撐過這段漫長訓練期實在不簡單。12月5日的壽星不只有俞利！還有台灣演員張立威、台灣演員許慧欣、台灣演員賴雅妍、台灣藝人邵岱兒、中國演員孟子義、韓國男團TXT隊長崔秀彬，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！