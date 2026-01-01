我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋（如圖）和粉絲分享，2025年圓了作家夢，出版《啟示路》一書。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）

鐵肺天后鄧紫棋（G.E.M.）送給台灣歌迷的新年禮物超大！今（1）日元旦她在社群平台發布長文回顧過去一年的瘋狂行程，自封是名副其實的三項鐵人。而驚喜還在後頭，主辦單位理想國Live Nation Taiwan隨即轉發該則貼文，並寫下：「今年4月，台北見」直接證實鄧紫棋將帶著《I AM GLORIA》巡演首度來台。鄧紫棋在元旦貼文中感性回顧2025年，形容自己這一年過得充實且瘋狂。她列出三大戰績，驕傲表示自己是三項鐵人，首先是《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會場次正式突破143場，體力與毅力驚人；其次是歷經版權糾紛後，終於透過法律途徑成功重錄舊歌，並發行了《I AM GLORIA》重錄專輯，拿回屬於自己的音樂主導權；第三則是以20萬字的篇幅完成了《啓示路》小說，圓了兒時的作家夢。鄧紫棋表示：「2025，我盡了最大的努力去想、去做、去愛；2026，我還是會自由地去想、去做、去愛。」她也向粉絲喊話，希望大家也能在新的一年勇敢實踐自由與愛。就在粉絲還沉浸在天后文字時，演唱會主辦單位理想國轉發貼文，並正式宣告：「今年4月，台北見！」其實《I AM GLORIA》巡演自啟動以來口碑爆棚，台灣歌迷早已敲碗許久。現在確定將於今年4月登台，讓粉絲期待值破表，詳細售票資訊將待主辦單位進一步公布。