根據星巴克官網，今（12）日情人節快樂好友分享日「星巴克買一送一」咖啡優惠再喝一天！2月14日消費滿1314元送玫瑰花，過年「馬歲喜臨門 喜迎好年好福氣」優惠活動，消費滿額送「新春接喜卡」，抽獎「買一送一」好友分享優惠、第二杯半價，本文整理星巴克最新咖啡優惠一次掌握。85度C表示，周五咖啡日中大杯咖啡第二杯半價，情人節「蛋糕＋珍奶」99元浪漫久久套餐開吃。
星巴克：今買一送一咖啡優惠！情人節滿額送玫瑰花
星巴克表示，情人節快樂好友分享日，今2月13日（五）再喝一天，活動期間11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。現在買星巴克大杯或特大杯飲品，還能拿到春季限定櫻花外帶杯款。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好咖啡飲料優惠價格！平均一杯大杯美式咖啡57.5元（原價115元）、大杯那堤70元（原價140元）、最便宜大杯香草星冰樂62.5元（原價125元），春季新品大杯粉紅草莓星冰樂95元（原價190元）、大杯草莓風味抹茶那堤87.5元（原價175元）。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克慶祝浪漫心動時刻，2月14日（六）情人節一日限定玫瑰花滿額贈活動，單筆消費金額滿1314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」乙支。
提醒大家，本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；優惠不併用。
星巴克：2/14新春接喜卡開搶！買一送一、第二杯半價加碼
過年星巴克推出「馬歲喜臨門 喜迎好年好福氣」活動，2月14日（六）至2月22日（日），活動期間單筆消費滿380元，即可獲得「新春接喜卡」1張，抽獎「買一送一」好友分享優惠、第二杯半價加碼（可累贈，滿380元獲得1張、滿760元獲得2張，以此類推）。
接喜卡兌換期間：2026年2月24日（二）至3月13日（五）。2026年2月27日（五）至3月1日（日）、3月7日（六）至3月8日（日），恕不提供接喜卡兌換使用。
提醒大家，本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；贈品以門市現貨為主，可累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
85度C：周五中大杯咖啡第二杯半價！情人節套餐99元
85度C表示，今週五咖啡日優惠，中大杯咖啡第二杯半價！2月12日到2月14日，開吃情人節「蛋糕＋珍奶」99元浪漫久久套餐優惠。
指定切片蛋糕：特濃拿破崙、草莓波士頓、波士頓提拉米蘇、提拉米蘇、魔鬼蛋糕、草莓提拉米蘇、紅絲絨莓果可可（原價58～63元，任選1款）＋50元指定飲料：就是海岩紅茶、就是海岩綠茶、就是海岩青茶、就是海岩烏龍、特皮Q奶茶、黑糖珍珠厚奶茶；大杯飲品有：慢熟奶茶、初露奶綠、厚培奶烏、蕎麥奶茶（任選1款）。
資料來源：星巴克官網、85度C
85度C：周五中大杯咖啡第二杯半價！情人節套餐99元
