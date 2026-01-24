每年到了這個時候，台彩都會推出幾款春節刮刮樂應景，每年都會創造相關話題，也有不少人會在過年期間試試手氣。然而就有網友最近發現，台彩最終都會低調公布刮刮樂銷售數據，有些刮刮樂銷量真的比較差，甚至有頭獎都沒被刮出，有些熱門的像是「2000萬超級紅包」竟然是100%完售，中獎人也都低調領獎，引爆熱烈討論。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近在看台彩官網看新款刮刮樂介紹，結果發現原來台彩都會公布銷售數據欸！去年2000萬超級紅包、1200萬大吉利都賣光光好扯，賣最差的都是100元、200元的，好多頭獎都沒有刮出來」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「2000萬超級紅包真的過年超夯，有些店家進太少都買不到」、「好意外，2000萬超級紅包去年有被中完，中獎者跟台彩也是很低調」、「原來100、200的銷售最差，好意外」、「還可以看中獎兌換在哪個縣市欸，2000萬超級紅包桃園會不會太旺」、「我今年要去桃園刮刮樂，2000萬超級紅包10人中5人，太旺了」。
過年刮刮樂賣最好是哪幾張？真正解答公開：中獎人、台彩都超低調
記者實際查看台彩官網，發現真的有其相關數據，因為以往台彩只會在過年買氣較好前後公布一些特殊頭獎、貳獎案例，其餘時間就不會公開相關訊息，像是去年到過年結束，2000萬超級紅包台彩僅公佈開出2張2000萬元頭獎，接下來就再無消息，沒想到根據官網數據，去年的2000萬超級紅包銷售率為100%完售，10張頭獎2000萬都有人低調中獎。
去年除了2000萬超級紅包之外，另外還包括「1200萬大吉利」、「財神發紅包」、「招財進寶」銷售率也都是100%，反倒是100元、200元的刮刮樂比較乏人問津，銷售率最低的款式56.21%的「年貨大街」，頭獎甚至還有3張沒有刮出，其餘同價位款式大約落在70%至85%之間；300元系列的「鈔票一把抓」則是銷售率99.99%，成績也是不錯。
刮刮樂2000萬超級紅包頭獎最旺縣市出爐！平日銷售率一起公開
然而台彩該數據還能看到「頭獎兌換縣市」分布，以去年來說，2000萬超級紅包10張2000萬頭獎全數開出，台北市一共開出3張、高雄市及台中市各開出1張、桃園市就開出5張，桃園成為去年2000萬超級紅包頭獎最旺縣市；而1200萬大吉利的部分，總計6張頭獎也都開出，台中市開出3張、桃園市1張、台北及高雄各1張。
值得一提的是，從銷售報告也可以看出，在春節及元宵節過完之後，平常刮刮樂的銷量都普遍慘淡，像是去年4月發行的「好運連萌」銷售率才33.62%，頭獎完全沒人中、「金彩對對樂」銷售率才30.92%、「決勝贏家」也只有31.01%等，證明台灣民眾真的只有過年才會想玩刮刮樂呀！
資料來源：台彩官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒民眾：刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收。另外，買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活。
