▲沈玉琳4個月療程結束。（圖／沈玉琳的御琳軍FB）

知名綜藝人沈玉琳7月底被爆出確診白血病，一度病危住進加護病房，經過了4個月了療程後，醫生判定他不需要做骨隨移植，可以回家裡過年，預計可以在元宵節後復工。沈玉琳稍早回應《NOWNEWS今日新聞記者》，「治療非常順利，剛剛結束第四個療程，主治醫師看了檢測報告，很滿意治療成果，可以不用做骨髓移植，但還要住院一段時間等待血球恢復，回家過年應該沒問題，推估復工時間是元宵節過後。」沈玉琳病倒住院前，手中握有《11點熱吵店》、《女孩好野》等多個節目，先前向《NOWNEWS今日新聞》透露復工進度，「治療都很順利，預計是元宵後會到螢光幕前，但確切時間還是會主治醫師討論後才做決定！感謝關心。」沈玉琳更透露，目前在醫院追劇、看書、彈吉他、超慢跑等，更還能洽談新節目，偶時可以短暫出院，每天定期測值身體指數，若一段時間穩定就是痊癒。沈玉琳摯友潘若迪、黃鐙輝均開心為他報平安，期待對方早日回歸螢光幕。