大年初一貼圖拜年最方便！本周免費貼圖更新，LINE表示，官方貼圖小舖今（17）日釋出1組全新貼圖，《NOWNEWS今日新聞》另外整理架上沒有的隱藏版貼圖，合計30組貼圖通通不用錢。別錯過2026免費新年快樂圖，快把握限時下載，搭配大年初一吉祥話，向親友送祝福，好人緣獲得開春好局！

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡「免費貼圖小舖」2月17日最新上架

📍LINE發票管家 × 嗚比的朋友（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/18
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE發票管家 × 嗚比的朋友」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE發票管家 × 嗚比的朋友」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區

📍聯邦小白-好運馬上來（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「聯邦小白-好運馬上來」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「聯邦小白-好運馬上來」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 51的emo外星人（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 51的emo外星人」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 51的emo外星人」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 到處都是貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 到處都是貓」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 到處都是貓」。（圖／取自LINE）
📍馬上有錢！新年興富發（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「馬上有錢！新年興富發」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「馬上有錢！新年興富發」。（圖／取自LINE）
📍2026 OPEN!新年快樂動次動!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「2026 OPEN!新年快樂動次動!」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「2026 OPEN!新年快樂動次動!」。（圖／取自LINE）
📍全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu」。（圖／取自LINE）
📍矽品42週年 小矽小品限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「矽品42週年 小矽小品限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「矽品42週年 小矽小品限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 × 貓那個（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 貓那個」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 貓那個」。（圖／取自LINE）
📍新光三越馬年行大運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「新光三越馬年行大運」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「新光三越馬年行大運」。（圖／取自LINE）
📍安富利小洲的科技日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「安富利小洲的科技日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「安富利小洲的科技日常」。（圖／取自LINE）
📍福利熊家族_熊好用(日常篇)（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「福利熊家族_熊好用(日常篇)」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「福利熊家族_熊好用(日常篇)」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」2月免費貼圖整理

📍ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！」。（圖／取自LINE）
📍神馬都順！小粉獅給你滿滿好運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「神馬都順！小粉獅給你滿滿好運」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「神馬都順！小粉獅給你滿滿好運」。（圖／取自LINE）
📍包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發」。（圖／取自LINE）
📍PRADA 新年限定大貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「PRADA 新年限定大貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「PRADA 新年限定大貼圖」。（圖／取自LINE）
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）
📍明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 齁哩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 齁哩」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 齁哩」。（圖／取自LINE）
📍黑狗兄來囉!讓你旺旺!旺旺!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「黑狗兄來囉!讓你旺旺!旺旺!」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「黑狗兄來囉!讓你旺旺!旺旺!」。（圖／取自LINE）
📍Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！」。（圖／取自LINE）
📍momo co賀新年 馬上發財！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「momo co賀新年 馬上發財！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「momo co賀新年 馬上發財！」。（圖／取自LINE）
📍胸毛公寓的猴子朋友 (限定款：招財加持版)（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「胸毛公寓的猴子朋友 (限定款：招財加持版)」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「胸毛公寓的猴子朋友 (限定款：招財加持版)」。（圖／取自LINE）
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV｜肥兔寶（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/25
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE TV｜肥兔寶」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV｜肥兔寶」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 流浪狗勾（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/19
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！」。（圖／取自LINE）
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米」。（圖／取自LINE）
📍首爾妹 × HOOLOOLOO 限時貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/17
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「首爾妹 × HOOLOOLOO 限時貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「首爾妹 × HOOLOOLOO 限時貼圖」。（圖／取自LINE）
🟡2026農曆新年｜馬年大年初一吉祥話

🧧 大年初一報到，祝你馬到成功、好運一路狂奔

🐎 馬年初一開門紅，財運、福氣一次全到位

🎉 初一迎新春，祝你馬上有錢、馬上有喜

🌅 大年初一第一天，馬年好事天天發生

🧨 初一大早送祝福，祝你馬年一路順風、事事快馬加鞭

🐴 馬年初一好兆頭，健康平安樣樣有

🧧 初一拜年啦！祝你馬到功成、心想事成

🎊 大年初一喜氣來，馬年工作生活都精彩

🌟 初一開運日，祝你馬年人氣、財氣全都旺

🐎 馬年初一好開始，煩惱停步、好運起跑

🎉 大年初一送好運，祝你馬上升職、馬上發

🧨 初一不只拜年，更要祝你馬年天天順心

🌅 馬年初一新氣象，幸福快樂在身旁

🧧 大年初一行大運，馬年一路奔向好日子

🐴 初一到、好運到，祝你馬年萬事都馬上好

更多「2026過年」相關新聞。

相關新聞

2026「初一禁忌習俗、貼圖吉祥話」！走春迎財神開運：一年等這天

2026過年紅包包多少？壓歲錢行情、什麼時候給、封口禁忌寫法速懂

新年快樂！2026最受歡迎「吉祥話新年賀詞」大全　馬年祝老闆必備

2026新年快樂貼圖免費下載！過年23組免錢：除夕祝福圖、初一貼圖