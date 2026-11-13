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微軟Microsoft 365大當機撞「黑色星期五」！上班族變合法薪水小偷

瞬間成為「合法的薪水小偷」，更巧的是今天11月13日，是西方文化當中非常神秘的「黑色星期五」，這天被譽為「最幸運的倒霉日」

▲微軟雲端訂閱服務Microsoft 365故障回報超過10萬則，其中包括最多人使用的Outlook、Teams都當機。（圖／翻攝Downdetector.com）

Microsoft 365最新維修狀況！官方仍持續搶修中

發現截至上午10時15分，Outlook電子郵件依舊不能夠使用；Teams已經可以使用但還是非常卡當，整組軟體打開不是很順暢

▲Outlook大當機，就連台灣地區用戶也受影響，截至上午10時15分，Outlook電子郵件依舊不能夠使用。（圖／翻攝Outlook頁面）