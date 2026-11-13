微軟雲端訂閱服務Microsoft 365今（13）日驚傳全球大當機，連同台灣的用戶也受到影響，目前微軟正在積極搶救當中，然而巧合的是今天11月13日正好是西方文化當中最神秘的「黑色星期五Friday the 13th」，也就是他們所稱的「最幸運倒霉日」，許多上班族因為Outlook、Teams都當機而無法上班做任何事情，瞬間成為「合法的薪水小偷」，社群平台上不少上班族都回報：「在公司什麼事都不能做賺到半天。」
微軟Microsoft 365大當機撞「黑色星期五」！上班族變合法薪水小偷
根據今早最新服務中斷追蹤網站Downdetector.com彙整多項地區回報，微軟雲端訂閱服務Microsoft 365故障回報超過10萬則，其中災情最慘重的為Outlook電子郵件服務，就將近9萬7000份；Microsoft 365回報也高達3萬8000份；通訊軟體Teams也有超過4500份，微軟目前積極搶修當中。
有不少上班族早上進到公司要使用Outlook、Teams時都發現沒有辦法使用，瞬間成為「合法的薪水小偷」，更巧的是今天11月13日，是西方文化當中非常神秘的「黑色星期五」，這天被譽為「最幸運的倒霉日」，沒想到微軟就這麼剛好大當機。
許多人進公司後也才發現：「全球outlook掛了，進公司，卻什麼都做不了」、「好扯，直接半天坐在辦公室不知道要幹嘛，到現在Outlook、Teams都打不開」、「老闆也很無奈，直接叫大家早早去吃午餐沒關係，賺到半天」、「今天剛好是黑色星期五欸，好好笑，西方玄學發威？」、「謝謝 Microsoft 工程師撐住黑色星期五，社畜真正感謝！」
Microsoft 365最新維修狀況！官方仍持續搶修中
《NOWNEWS》記者實際使用Microsoft 365軟體打開，發現截至上午10時15分，Outlook電子郵件依舊不能夠使用；Teams已經可以使用但還是非常卡當，整組軟體打開不是很順暢，目前微軟官方還沒有進一步說明故障原因，仍然在搶修服務當中。
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根據今早最新服務中斷追蹤網站Downdetector.com彙整多項地區回報，微軟雲端訂閱服務Microsoft 365故障回報超過10萬則，其中災情最慘重的為Outlook電子郵件服務，就將近9萬7000份；Microsoft 365回報也高達3萬8000份；通訊軟體Teams也有超過4500份，微軟目前積極搶修當中。
有不少上班族早上進到公司要使用Outlook、Teams時都發現沒有辦法使用，瞬間成為「合法的薪水小偷」，更巧的是今天11月13日，是西方文化當中非常神秘的「黑色星期五」，這天被譽為「最幸運的倒霉日」，沒想到微軟就這麼剛好大當機。
Microsoft 365最新維修狀況！官方仍持續搶修中
《NOWNEWS》記者實際使用Microsoft 365軟體打開，發現截至上午10時15分，Outlook電子郵件依舊不能夠使用；Teams已經可以使用但還是非常卡當，整組軟體打開不是很順暢，目前微軟官方還沒有進一步說明故障原因，仍然在搶修服務當中。