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台人花600萬日幣買手錶！日本機場刷護照「亮紅燈」：還驚動7名海關

▲11月起日本退稅新制上路後，民眾如在機場刷護照亮起紅燈，需改由海關人工查驗。（示意圖／路透社／達志影像）

▲日本退稅新制於11月正式上路，台灣遊客出境前需至機場機台刷護照，等待亮綠燈才能完成退稅程序。（示意圖/Threads）

仙台機場第一例亮紅燈！日本海關比台灣遊客還慌

▲一組台灣遊客成為仙台機場亮紅燈的第一起案例，瞬間成為機場示範教材。（示意圖／路透社／達志影像）

日本退稅新制改「先付後退」！2情況注意恐亮紅燈

日本退稅新制於11月正式上路，台灣遊客出境前需至機場機台刷護照，等待亮綠燈才能完成退稅程序。但根據日本旅遊達人林氏璧表示，11月12日仙台機場迎來一起刷護照「亮紅燈」案例，這名台灣旅客豪砸600萬日幣（約新台幣123萬）買手錶，到機場前就有預感會亮起紅燈，沒想到現場員工竟如臨大敵，還驚動7名海關包圍查驗。特殊經歷曝光，讓台灣網友驚呼「居然是機場工作人員比較緊張」。日本旅遊達人林氏璧今日在Threads分享一則案例，表示11月起日本機場在大廳設置退稅機台，遊客需要先刷護照等到亮綠燈才算通過，而仙台機場在11月12日下午1點迎來了第一例紅燈，當下甚至引發一陣騷動。林氏璧提到，機場員工確認是紅燈狀況後，馬上致電同仁，林氏璧詢問台灣遊客，對方坦言本來就有預感會亮紅燈，對他來說是意料之中的事，當下並不緊張且感到好奇，反倒是海關人員顯得神色緊張，甚至交頭接耳討論，似乎沒有處理類似事件的經驗，讓遊客跟著被傳染緊張。貼文曝光後，瞬間引來眾多台灣人留言，「居然是機場工作人員比較緊張」、「這紅燈～感覺就像全機場都亮燈一樣」、「日本本來就有設定一定金額就會亮紅燈的機制」、「感覺很像是工廠機台出現警報，然後一堆工程師圍上來的感覺」。據了解，日本退稅新制於2026年11月起正式上路，退稅改採取「先付後退」方式，改變過去店家現場直接免稅模式，未來遊客需在結帳時先支付10%含稅價，出境時再於機場透過機台掃描護照退稅，亮起綠燈即可過關。萬一不小心亮起紅燈，這時就需要人工開箱查驗，遊客必須帶著免稅商品到海關人工櫃檯接受檢查，但紅燈並非是失去退稅資格，只是需要進一步人工查驗。至於什麼情況會亮紅燈呢？