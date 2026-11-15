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2026年U23世界盃棒球賽超級循環賽今（15）日正式落幕。中華隊在最終戰火力全開，全場狂掃17支安打並轟出3發三分砲，以13：1大勝未嘗敗績的委內瑞拉，在超級循環賽豪取3連勝、以3勝2敗作收。與此同時，衛冕軍日本隊也以5：3擊敗澳洲，使得中華、日本與澳洲三隊最終戰績同為3勝2敗。經比較「對戰優質率（TQB）」後，澳洲隊驚險保住第2名挺進冠軍戰，中華隊與日本隊分居第3、第4名，本屆賽事銅牌戰將再度上演萬眾矚目的「台日大戰」。本屆U23世界盃超級循環賽採取「預賽對戰成績帶入制」。中華隊在A組預賽期間曾先後以0：4不敵澳洲、0：1惜敗波多黎各，導致進入6強複賽時便背負0勝2敗的劣勢。儘管中華小將在超級循環賽展現強大韌性，接連以6：1力克韓國、2：1逆轉日本，今日更以13：1痛擊龍頭委內瑞拉拉出一波三連勝，仍因預賽累積的2敗影響最終排名。最終超級循環賽由4勝1敗的委內瑞拉高居榜首，澳洲、日本與中華隊同為3勝2敗緊追在後，波多黎各（2勝3敗）與韓國（0勝5敗）則落入第5、6名排名賽。目前WBSC官網上獎牌戰的對戰組合已經出爐，季軍戰就是眾所矚目的「台日大戰」，至於為何今天日本贏了澳洲還無法闖進金牌戰？根據世界棒壘球總會（WBSC）大會競賽規章，當超級循環賽出現三隊戰績相同時，須先比較三隊間的相互對戰勝負關係。由於預賽澳洲以4：0擊敗中華隊、複賽中華隊以2：1戰勝日本、今日日本又以5：3力克澳洲，三隊相互對戰均為1勝1敗形成互咬局面，因此進一步比較三隊間的對戰優質率（TQB）。在三隊互咬的TQB比較中，澳洲隊憑藉預賽4：0完封中華隊累積的優勢，即便今日以3：5不敵日本，兩戰合計得7分、失5分，淨勝分仍保有+2分、TQB約為+0.115，驚險搶下第二張冠軍戰門票。反觀日本隊雖然在今日擊敗澳洲，但兩戰合計得6分、失5分，淨勝分僅+1分、TQB約為+0.044，因未能拉開足夠分差而微幅落後澳洲，確定無緣衛冕冠軍戰。至於中華隊在兩戰合計得2分、失5分，淨勝分為-3分、TQB約為-0.214，只能進入季軍戰。隨著超級循環賽排名塵埃落定，本屆U23世界盃最終獎牌戰對戰組合正式出爐，冠軍戰將由澳洲隊挑戰委內瑞拉，季軍戰則由中華隊正面交鋒日本隊。中華隊在昨日超級循環賽才靠著先發投手雷皓博7局完投僅失1分、黃鈞麟6局上敲出超前陽春砲，以2：1扳倒衛冕軍日本。相隔不到48小時，中華隊將再度與日本武士狹路相逢，全力搶下隊史在U23世界盃的第二面銅牌。