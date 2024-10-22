MLB美國職棒今年的世界大賽，將由洛杉磯道奇與紐約洋基展開7戰4勝制對決，系列賽G1將在道奇主場點燃戰火，而稍早洋基則是公佈G1先發人選，條紋軍團預計派出王牌投手Gerrit Cole擔綱先發，至於道奇則是尚未公布。而投手群傷兵滿營的道奇，稍早傳出好消息，包含牛棚左投大將Alex Vesia，以及擁有相當快球速的Brusdar Graterol，皆有望能夠即時歸隊，趕上世界大賽。
道奇投手群傷兵滿盈 仍闖進世界大賽
道奇投手群本賽季可說是飽受傷病困擾，如今包含Tyler Glasnow、Clayton Kershaw 、Dustin May、Michael Grove等人皆在傷兵名單，但在先發輪值相當吃緊的情況下，道奇最終利用牛棚車輪戰等方式，仍然成功闖進到世界大賽，期盼睽違4年再度奪下冠軍金盃。
牛棚左投好手Vesia 世界大賽有望歸隊
道奇棒球營運總裁Andrew Friedman稍早則被問到，牛棚當中的2名投手Alex Vesia、Brusdar Graterol，是否已經準備好回到世界大賽名單，Friedman對此則說，「我想是的。預計球隊的出賽名單，將會具有一定的挑戰性和難度，但我認為這是一種好的方式。」
而Alex Vesia上一次出賽，是在國聯分區系列賽G5面對教士隊時，他當時在7局上2出局後登板，先用三振結束該局數後，第8局原先要續投，未料卻意外出現身體不適狀況，隨即退場休息，後續經檢查過後為肋部拉傷，如今道奇在國聯冠軍戰贏下大都會後，Vesia有望即時回歸助陣球隊。
至於Brusdar Graterol今年則是受到傷勢影響，僅在例行賽出賽7場，防禦率為2.45。Graterol日前在9月26日因右肩發炎關係，進入到傷病名單，目前個人尚未在季後賽上登板，有望成為道奇牛棚當中的一枚奇兵。
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道奇投手群本賽季可說是飽受傷病困擾，如今包含Tyler Glasnow、Clayton Kershaw 、Dustin May、Michael Grove等人皆在傷兵名單，但在先發輪值相當吃緊的情況下，道奇最終利用牛棚車輪戰等方式，仍然成功闖進到世界大賽，期盼睽違4年再度奪下冠軍金盃。
牛棚左投好手Vesia 世界大賽有望歸隊
道奇棒球營運總裁Andrew Friedman稍早則被問到，牛棚當中的2名投手Alex Vesia、Brusdar Graterol，是否已經準備好回到世界大賽名單，Friedman對此則說，「我想是的。預計球隊的出賽名單，將會具有一定的挑戰性和難度，但我認為這是一種好的方式。」
而Alex Vesia上一次出賽，是在國聯分區系列賽G5面對教士隊時，他當時在7局上2出局後登板，先用三振結束該局數後，第8局原先要續投，未料卻意外出現身體不適狀況，隨即退場休息，後續經檢查過後為肋部拉傷，如今道奇在國聯冠軍戰贏下大都會後，Vesia有望即時回歸助陣球隊。
至於Brusdar Graterol今年則是受到傷勢影響，僅在例行賽出賽7場，防禦率為2.45。Graterol日前在9月26日因右肩發炎關係，進入到傷病名單，目前個人尚未在季後賽上登板，有望成為道奇牛棚當中的一枚奇兵。