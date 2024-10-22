MLB美國職棒洛杉磯道奇昨（2）日在主場以10：5擊敗紐約大都會，國聯冠軍系列賽正式以4勝2負的成績在國聯封王，闖進到世界大賽，後續將要與紐約洋基上演「世仇對決」，也是2隊睽違43年之久後，再度在世界大賽上碰頭，格外引人注目。而世界大戰首戰G1洋基將前進客場踢館道奇，稍早先發人選也正式出爐，條紋軍團將派出王牌投手Gerrit Cole打頭陣，期盼幫助球隊搶下開門紅。
洋基道奇睽違43年 再度在WS碰頭
洋基與道奇今年在世界大賽上碰頭，根據數據統計，這是雙方史上第12次在世界大賽上交手，而過往對戰洋基取得8勝3敗成績，佔據上風，前一次兩隊碰頭已經要追溯至1981年，當年道奇在2連敗後，連拿4場勝利，系列賽以4：2逆襲擊敗洋基奪冠。
洋基G1先發人選出爐 王牌Cole打頭陣
而今年世界大賽G1首戰將在道奇主場開打，洋基先發人選稍早也正式出爐，將由賽揚強投Gerrit Cole扛下，他今年開季因右手肘發炎關係，一度缺陣2個多月的時間，最終本季在例行賽留下先發17場，戰績8勝5敗、防禦率3.41的成績。
來到季後賽戰場，Cole則是替洋基先發出戰3場，拿到1勝，在16.1局投球局數當中，送出12次三振，防禦率為3.31，被打擊率為0.297，每局被上壘率為1.53。
而紐約洋基在世界大賽的先發輪值，G1確定將由王牌投手Gerrit Cole出馬之後，根據美媒推測，後續的先發投手人選依序為左投Carlos Rodon、Clarke Schmidt、Luis Gil。
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洋基與道奇今年在世界大賽上碰頭，根據數據統計，這是雙方史上第12次在世界大賽上交手，而過往對戰洋基取得8勝3敗成績，佔據上風，前一次兩隊碰頭已經要追溯至1981年，當年道奇在2連敗後，連拿4場勝利，系列賽以4：2逆襲擊敗洋基奪冠。
洋基G1先發人選出爐 王牌Cole打頭陣
而今年世界大賽G1首戰將在道奇主場開打，洋基先發人選稍早也正式出爐，將由賽揚強投Gerrit Cole扛下，他今年開季因右手肘發炎關係，一度缺陣2個多月的時間，最終本季在例行賽留下先發17場，戰績8勝5敗、防禦率3.41的成績。
來到季後賽戰場，Cole則是替洋基先發出戰3場，拿到1勝，在16.1局投球局數當中，送出12次三振，防禦率為3.31，被打擊率為0.297，每局被上壘率為1.53。
而紐約洋基在世界大賽的先發輪值，G1確定將由王牌投手Gerrit Cole出馬之後，根據美媒推測，後續的先發投手人選依序為左投Carlos Rodon、Clarke Schmidt、Luis Gil。