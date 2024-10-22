我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒洛杉磯道奇昨（2）日在主場以10：5擊敗紐約大都會，國聯冠軍系列賽正式以4勝2負的成績在國聯封王，闖進到世界大賽，後續將要與紐約洋基上演「世仇對決」，也是2隊睽違43年之久後，再度在世界大賽上碰頭，格外引人注目。洋基與道奇今年在世界大賽上碰頭，根據數據統計，這是雙方史上第12次在世界大賽上交手，而過往對戰洋基取得8勝3敗成績，佔據上風，而今年世界大賽G1首戰將在道奇主場開打，，他今年開季因右手肘發炎關係，一度缺陣2個多月的時間，最終本季在例行賽留下先發17場，戰績8勝5敗、防禦率3.41的成績。來到季後賽戰場，Cole則是替洋基先發出戰3場，拿到1勝，而紐約洋基在世界大賽的先發輪值，G1確定將由王牌投手Gerrit Cole出馬之後，根據美媒推測，後