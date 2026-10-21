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薔琵颱風成今年最強颱風！登頂今年風王寶座

▲薔琵颱風今（21）日2時的中心位置在北緯17.4度，東經131.4度，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑280公里。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風最新路徑快成定局！北部、宜花風雨最猛烈

▲薔琵颱風最新路徑預計從台灣東部外海北上，中心將從距台百餘公里的地方通過。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

光復節連假天氣一次看！薔琵颱風周五、周六最近：

▲光復節連假天氣，受到薔琵颱風影響，周五、周六北台灣和宜花降雨機率高，且可能會有豪雨出現。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風路徑持續向西靠近台灣，薔琵近中心最大平均風速達每秒60公尺，已與白海豚、巴威及辛樂克並列今年風王。，南部地區也要注意強風出現。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風在過去6小時強度再增強，目前已與辛樂克、巴威、白海豚並列今年風王，後續還有小幅增強空間，強調「成為今年最強的颱風！」並曬出最新雲圖，提到薔琵颱風眼十分清晰，核心緊密又飽滿，「這樣的型態，近乎完美」。針對薔琵颱風最新路徑，台灣颱風論壇分析，薔琵颱風最新路徑預報沒有太多改變，仍然預計從台灣東部外海北上，中心將從距台百餘公里的地方通過。根據最新預報，明天周四（22日）下半天開始，將受到颱風外圍環流影響，周五至周六上半天（23、24日）則是影響最劇烈時刻，周六下半天颱風將迅速遠離。針對各地風雨情況，台灣颱風論壇指出，在東北季風加成狀況下，北部、宜花，預計風雨感受會相當明顯，中南部也會有強風狀況出現，強調「以上推定，基本上算是快成定局」，建議上述地區的民眾，儘快做好防颱準備。根據中央氣象署表示，今（21）日受到東北季風增強，北部、東部逐漸轉涼，新竹以北及東北部地區不定時有短暫陣雨；明日至周六（22日至24日）受到颱風及其外圍環流影響，加上東北季風雙重影響，新竹以北及東北部有短暫陣雨，且雨區擴大轉成持續降雨。周五、周六（23日、24日）雨勢最明顯，其中周五東北部及東部地區容易出現「局部大雨或豪雨」，周六隨著颱風北上，北部地區仍有不定時陣雨，但降雨稍緩，停雨空檔拉長，其他地區轉變為多雲的天氣。周日至下周一（25日、26日）颱風逐漸遠離，北部及東北部氣溫稍回升，白天高溫可以來到32度左右，感受溫暖微熱，中南部地區更有接近34度的高溫。