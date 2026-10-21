薔琵颱風路徑再添變數，前中央氣象局局長鄭明典表示，台灣北方已出現「增強的北風前緣」，北方天氣系統與颱風的互動，將成為左右最終走向的關鍵，目前傳統數值預報與AI模式看法分歧。氣象專家賈新興則指出，今早中央氣象署最新預測，路徑有微幅向西靠近台灣，後續變化仍待觀察。
北風前緣現身 薔琵颱風路徑仍充滿變數
鄭明典透過臉書發文指出，台灣北方出現「增強的北風前緣」，接下來北方天氣系統與薔琵颱風之間的互動，將成為影響颱風最終路徑的關鍵，目前傳統數值預報與 AI 預報模式的結果仍出現分歧，分別指向不同的發展方向，顯示薔琵颱風後續走向仍存在高度不確定性，必須持續觀察北方天氣系統的變化。
北風前緣牽動颱風走向 太平洋高壓仍是關鍵
增強的北風前緣，通常可以理解為北方有一股較強的冷空氣或北風正在南下，北風與原本較暖的空氣交會處，就是所謂的「北風前緣」，北方的天氣系統會影響周遭的風場，進而改變颱風移動的方向與速度，因此可能會左右薔琵颱風最後是更靠近台灣，還是往東方海面遠離。
對此氣象專家賈新興強調，薔琵颱風最主要的導引氣流，依舊是「太平洋高壓」，以今早資料來看，各國模式都已經逐步將路徑往東修正，若看氣象署最新預測路徑，則是比昨天微幅向西偏向台灣，預估中心將通過台灣東北部海面，再往石垣島海面穿過。
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鄭明典透過臉書發文指出，台灣北方出現「增強的北風前緣」，接下來北方天氣系統與薔琵颱風之間的互動，將成為影響颱風最終路徑的關鍵，目前傳統數值預報與 AI 預報模式的結果仍出現分歧，分別指向不同的發展方向，顯示薔琵颱風後續走向仍存在高度不確定性，必須持續觀察北方天氣系統的變化。
增強的北風前緣，通常可以理解為北方有一股較強的冷空氣或北風正在南下，北風與原本較暖的空氣交會處，就是所謂的「北風前緣」，北方的天氣系統會影響周遭的風場，進而改變颱風移動的方向與速度，因此可能會左右薔琵颱風最後是更靠近台灣，還是往東方海面遠離。
對此氣象專家賈新興強調，薔琵颱風最主要的導引氣流，依舊是「太平洋高壓」，以今早資料來看，各國模式都已經逐步將路徑往東修正，若看氣象署最新預測路徑，則是比昨天微幅向西偏向台灣，預估中心將通過台灣東北部海面，再往石垣島海面穿過。