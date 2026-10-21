薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）強度已來到巔峰，中央氣象署預報員張承傳表示，最新路徑登陸台灣機率不高，薔琵颱風明（22）日開始北轉，周五（10月23日）最靠近台灣，北部、宜花風雨最強，周六（10月24日）下半天颱風逐漸遠離，請民眾務必持續留意最新颱風動態。
強烈颱風薔琵，今（21）日上午，位置在鵝鑾鼻東南東方1210公里處，以每小時24轉19公里的速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑120公里。
薔琵颱風周五最靠近 海陸警戒預估範圍出爐
張承傳指出，薔琵颱風今天路徑持續朝西北，明天開始會因為太平洋高壓減弱北轉，周五最靠近台灣，颱風中心會通過台灣東北部海面，周六逐漸朝東北，往日本方向遠離，目前各國各模式預估，路徑直接登陸台灣的機率較低。
針對薔琵颱風，氣象署預估今天深夜至明天清晨，發布海上颱風警報，警報範圍可能涵蓋「巴士海峽、東部海面、北部海面」，陸上颱風警報則有機會在明天晚上發布，包括「基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮」等，都有可能與颱風暴風圈接觸。
薔琵颱風強度達顛峰 北部宜蘭防豪雨
張承傳說明，薔琵颱風近中心最大風速每秒60公尺，與「辛樂克、巴威、白海豚」並列為今年最強颱，10月還有如此強的颱風，主因是薔琵颱風生成位置偏東，往西移動的路徑上海溫都偏高，因此不斷有能量供給，不過明天清晨開始，薔琵颱風將逐漸減弱，周五靠近台灣時，可能來到「中颱上限」的等級。
雖然薔琵颱風可能減弱，但它仍是相當完整的系統，張承傳提醒，周五至周六上半天，北部、宜蘭有局部大雨、豪雨，其他地區降雨機率也會提高，周六下半天颱風逐漸北上遠離，但北部仍有不定時陣雨，東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。
薔琵颱風周五停班停課機率曝 北北基桃宜花列觀察名單
至於民眾關心的周五停班停課資訊，據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過的地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
依照薔琵颱風目前路徑，可能被颱風暴風圈接觸的「基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮」停班課機率相對較高，不過風雨實際影響還有待評估，屆時氣象署也在警報期間提供「風雨預估」，給予各縣市首長作為參考。
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張承傳指出，薔琵颱風今天路徑持續朝西北，明天開始會因為太平洋高壓減弱北轉，周五最靠近台灣，颱風中心會通過台灣東北部海面，周六逐漸朝東北，往日本方向遠離，目前各國各模式預估，路徑直接登陸台灣的機率較低。
針對薔琵颱風，氣象署預估今天深夜至明天清晨，發布海上颱風警報，警報範圍可能涵蓋「巴士海峽、東部海面、北部海面」，陸上颱風警報則有機會在明天晚上發布，包括「基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮」等，都有可能與颱風暴風圈接觸。
張承傳說明，薔琵颱風近中心最大風速每秒60公尺，與「辛樂克、巴威、白海豚」並列為今年最強颱，10月還有如此強的颱風，主因是薔琵颱風生成位置偏東，往西移動的路徑上海溫都偏高，因此不斷有能量供給，不過明天清晨開始，薔琵颱風將逐漸減弱，周五靠近台灣時，可能來到「中颱上限」的等級。
雖然薔琵颱風可能減弱，但它仍是相當完整的系統，張承傳提醒，周五至周六上半天，北部、宜蘭有局部大雨、豪雨，其他地區降雨機率也會提高，周六下半天颱風逐漸北上遠離，但北部仍有不定時陣雨，東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。
至於民眾關心的周五停班停課資訊，據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過的地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
依照薔琵颱風目前路徑，可能被颱風暴風圈接觸的「基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮」停班課機率相對較高，不過風雨實際影響還有待評估，屆時氣象署也在警報期間提供「風雨預估」，給予各縣市首長作為參考。