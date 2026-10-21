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「市長你挺誰？」陳永德沒說 僅稱選後還是一家人

周軒驚呼「太震撼」 張益贍：短短幾句投下震撼彈

民眾忙拆解 也有人猜是「市長我不幹了」第一槍

年底九合一選舉倒數，台北市民政局長陳永德昨（20）日深夜突然在社群發文，配上一張與施工中大巨蛋的合照，寫下「局爸回家了，也請假了」，更透露突然接到好友一通「神秘電話」，劈頭就問：「市長你挺誰？」陳永德沒有透露答案，只說自己「沒說」，因為這代表的是「一個人的信任與團隊的努力」。一番語帶玄機的文字立即引發外界聯想，政治工作者周軒轉發後也直呼：「這篇文章實在太震撼了。」陳永德昨晚10時許突然發文表示：「局爸回家了，也請假了，3個孩子是我的寶貝」，並搭配一張與施工中大巨蛋的合照。接著話鋒一轉，他透露忽然接到好友打來的「神秘電話」，對方直接問他：「市長你挺誰？」面對這個問題，陳永德寫道：「我沒說」，並解釋自己之所以沒有說出口，「只因為我知道代表的是一個人的信任與團隊的努力」。陳永德沒有進一步透露真正的答案，只在後文表示：「等選舉過後，我們還是一家人。」他最後更留下：「輕輕地，風吹過，海風湯浸台灣島，神雨護佑安萬民，多少歲月、多少年，我們都是一家人！」政治工作者周軒隨即轉發陳永德貼文，直接寫道：「這篇文章實在太震撼了。」政治評論員張益贍也表示，「打過選戰的都知道市長連任時，民政局代表的意義」，尤其讓他注意的是，好友竟然直接詢問陳永德「市長你挺誰？」，而陳永德的答案又是「我沒說」。張益贍因此形容，短短幾句話已「為台北市選戰投下震撼彈」。部分民眾留言也將「海風湯浸」聯想到近期選戰中的「洋流」，也有人認為「護佑安萬民」是否另有所指？另有人注意到「局爸回家了，也請假了」這句話，猜測陳永德是否有意離開市府？甚至形容可能是「市長我不幹了」的第一槍。