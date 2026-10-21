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10/23禮拜五會停班停課？薔琵颱風「最新暴風侵襲率」變高

已有5縣市暴風侵襲機率飆破6成，並以「基隆市」72%最高，接著依序則是「宜蘭縣」71%、「台北市」66％、「新北市」62%和「花蓮縣」62％

▲根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，已有5縣市暴風侵襲機率飆破6成，並以基隆市72%最高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲薔琵颱風路徑預估將在明天周四（22日）來到台灣東部外海後，並開始逐漸北轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

光復節連假天氣一次看！周五、周六薔琵颱風最靠近

▲光復節連假天氣受到颱風影響，周五、周六北台灣和宜花降雨機率高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風路徑朝西北西走逼近台灣，氣象署表示颱風將於周五至周六（10月23日至24日）最靠近，至於10月23日周五會不會停班停課？，預估北部、宜花將受颱風影響有豪雨可能。薔琵颱風逐漸逼近，根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，另外，，其餘縣市皆未達5成，中南部縣市侵襲率皆只介於個位數至20幾%；但是否會宣布停班停課，仍以各縣市府為主，請民眾隨時留意颱風最新動態。據了解，颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲的機率，舉例來說，某縣市颱風暴風侵襲機率80％，即代表該縣市在預測時間範圍內，在過去五年氣象署預測類似路徑100次中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次。根據中央氣象署表示，薔琵颱風路徑預估將在明天周四（22日）來到台灣東部外海後，並開始逐漸北轉，從東北部海面通過後北上，或偏西接近台灣都有可能，預估周五至周六上半天最接近台灣。針對光復節連假天氣，連假前一天周五、與連假首日周六（23日、24日）雨勢最明顯，其中周五東北部及東部地區容易出現「局部大雨或豪雨」，周六隨著颱風北上，北部地區仍有不定時陣雨，但降雨稍緩，停雨空檔拉長，其他地區轉變為多雲的天氣。光復節連假後兩天周日至下周一（25日、26日）颱風逐漸遠離，北部及東北部氣溫稍回升，白天高溫可以來到32度左右，感受溫暖微熱，中南部地區更有接近34度的高溫。