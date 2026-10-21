星巴克萬聖節紫色飲料來了！Happy Halloween萬聖節快樂，今天10月20日開喝星巴克「躲貓貓藍莓星冰樂」，超萌長出黑貓耳朵和尾巴，《NOWNEWS今日新聞》記者實際開箱試喝，真實口感酸酸甜甜很討喜。根據星巴克官網，最新「第二杯半價」咖啡優惠菜單一次整理。CAFE!N硬咖啡則聯名CLUB BABO，打造吸血鬼Flat Cat造型冷水壺、Mini Mice橡膠零錢包等周邊與紙杯。
星巴克：萬聖節「躲貓貓藍莓星冰樂」10/21開喝！真實口感開箱
每年星巴克萬聖節都有黑貓神秘登場，2026年直接把貓咪變成飲料有夠萌！幾乎與日本星巴克同步，台灣今10月21日開賣「躲貓貓藍莓星冰樂」萬聖節限定新品，以濃郁藍莓醬融合可可碎片。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際開箱，發現最讓貓奴為之瘋狂的，是這杯飲料還長出黑貓耳朵和尾巴，特製的巧克力「貓咪造型飾片」，為飲料戴上貓耳與捲尾巴、實在太萌了！
記者實際試喝，是充滿果香風味、酸酸甜甜的星冰樂，真實口感很討喜。
星巴克萬聖節優惠！foodpanda外送「第二杯半價」
星巴克現正推出，外送平台foodpanda「萬聖開趴 第二杯半價」優惠活動，即日起至11月3日，點購二杯大杯（含）以上奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香紅茶那堤、摩卡可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
CAFE!N硬咖啡聯名CLUB BABO！吸血鬼Flat Cat、Mini Mice來了
今年首度打造萬聖節限定企劃的硬咖啡CAFE!N，邀來公仔玩具創作品牌CLUB BABO，把扁平貓Flat Cat變成吸血鬼，讓迷你鼠Mini Mice、蝙蝠伯爵Von Bat、超勁力兔Power Bunny都換上暗夜新裝，
推出吸血鬼Flat Cat造型冷水壺、Mini Mice橡膠零錢包與造型貼紙組，Mini Mice限定軟膠公仔幾乎開賣即完售，有夠受歡迎。
CAFE!N還以南瓜橘與詭麗紫色限定紙杯，裝有萬聖節風味飲料，推出「焦糖蘋果冠軍拿鐵」與不含酒精的「熱紅酒風味黑咖啡」、「熱紅酒風味紅玉紅茶」，即日起至11月15日限時販售。
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每年星巴克萬聖節都有黑貓神秘登場，2026年直接把貓咪變成飲料有夠萌！幾乎與日本星巴克同步，台灣今10月21日開賣「躲貓貓藍莓星冰樂」萬聖節限定新品，以濃郁藍莓醬融合可可碎片。
記者實際試喝，是充滿果香風味、酸酸甜甜的星冰樂，真實口感很討喜。
星巴克現正推出，外送平台foodpanda「萬聖開趴 第二杯半價」優惠活動，即日起至11月3日，點購二杯大杯（含）以上奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香紅茶那堤、摩卡可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
今年首度打造萬聖節限定企劃的硬咖啡CAFE!N，邀來公仔玩具創作品牌CLUB BABO，把扁平貓Flat Cat變成吸血鬼，讓迷你鼠Mini Mice、蝙蝠伯爵Von Bat、超勁力兔Power Bunny都換上暗夜新裝，
CAFE!N還以南瓜橘與詭麗紫色限定紙杯，裝有萬聖節風味飲料，推出「焦糖蘋果冠軍拿鐵」與不含酒精的「熱紅酒風味黑咖啡」、「熱紅酒風味紅玉紅茶」，即日起至11月15日限時販售。